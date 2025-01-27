Россияне вывозят военную технику из сирийского порта Тартус 27.01.2025, 22:15

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Спутниковые снимки.

Россия продолжает вывозить свою военную технику из сирийского порта Тартус.

Об этом свидетельствуют спутниковые снимки, опубликованные «Радио Свобода».

Спутниковые снимки подтверждают вывоз из сирийского порта Тартус российской военной техники.

Журналисты опубликовали первые спутниковые снимки порта Тартус высокого разрешения, сделанные после начала погрузки свезенной со всей Сирии российской военной техники на грузовые суда Sparta и Sparta II компании Оборонлогистика российского министерства обороны.

Сравнивая фотографии за 18 и 27 января, Sparta II уже покинула порт, а вместе с ней с причала исчезла и значительная часть техники.

Судно Sparta остается в порту, ближайшая к нему площадка, которая была почти пустой 18 января, теперь заставлена контейнерами.

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