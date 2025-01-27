МИД Украины: Белорусский народ заслуживает лучшего будущего 1 27.01.2025, 22:17

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Киев назвал «фарсом» так называемые «президентские выборы» в Беларуси.

В МИД Украины назвали «фарсом» так называемые «президентские выборы» в Беларуси. Соответствующее заявление опубликовано 27 января на сайте внешнеполитического ведомства Украины.

Там отметили, что накануне, 26 января, в Беларуси состоялись «выборы», результат которых «был заранее известен еще с начала электоральной кампании».

«Трудно назвать такие выборы честными, прозрачными и демократическими, в частности, учитывая политические репрессии в Беларуси, которые лишили избирателей любого альтернативного выбора, а сами выборы превратили в политическое шоу одного человека, – сказано в заявлении. – Выборы, происходящие в условиях полного административного контроля и политических преследований, отсутствия реальной политической конкуренции, притеснений свободы слова и отсутствия неподконтрольных властям СМИ, не могут быть легитимными. Это фарс».

В украинском МИД выразили поддержку тем белорусам, которые «продолжают бороться за демократические изменения в своей стране, ее независимость, сохранение своего национального достоинства и самобытности».

«Белорусский народ заслуживает лучшего будущего, чем еще пять лет быть заложником одного человека, который не только лишает белорусов перспектив достойного развития в семье европейских народов, к которой они исторически принадлежат, но и создает угрозы безопасности для соседних стран и европейского региона в целом», – отметили в украинском министерстве.

В ведомстве высказали убеждение, что демократическая и суверенная Беларусь, в которой народ, а не один человек будет определять будущее, станет «фактором долгосрочной стабильности в регионе, а не соучастником войны России против Украины».

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