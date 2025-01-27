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«Ювентус» рассматривает легендарного футболиста «Барселоны» на должность главного тренера

  • 27.01.2025, 22:40
«Ювентус» рассматривает легендарного футболиста «Барселоны» на должность главного тренера

После завершения карьеры футболиста он возглавлял каталонский клуб.

Бывший футболист и тренер каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес может возглавить туринский «Ювентус».

По информации L’Equipe, итальянский клуб уже провел первые переговоры с испанским специалистом.

При этом «Ювентус» не намерен уже в ближайшее время увольнять главного тренера Тиаго Мотту, который проводит дебютный сезон во главе команды, объясняют источники в Турине.

«[Переговоры с Хави] являются логичным шагом для такого клуба, как «Ювентус», чтобы оставаться открытым даже на тренерском рынке», — пишет L’Equipe.

Напомним, Хави возглавлял «Барселону» в 2021—2024 годах. Под его руководством каталонская команда стала чемпионом Испании и выиграла Суперкубок Испании в сезоне 2022/23.

«Ювентус» занимает пятое место в Серии А, набрав 37 очков в 22 турах. В Лиге чемпионов туринцы идут на 17-й позиции перед заключительным туром.

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