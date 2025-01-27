Повстанцы заняли ключевой город в Конго 27.01.2025, 22:49

Что происходит и при чем тут Руанда.

Повстанцы из группировки M23 на востоке Демократической Республики Конго достигли города Гома и заявляют, что контролируют город. Жители поделились видео, на которых повстанцы M23 патрулируют центральные улицы Гомы после молниеносного наступления на конголезскую армию в воскресенье, пишет ВВС.

Во многих районах города отключено электричество и вода. Повстанцы приказали солдатам сдать оружие и установили 48-часовой срок, который закончился в понедельник. Поступают сообщения о погибших и раненых в ходе перестрелки.

По данным ООН и источников в органах безопасности, вместе с повстанцами в осаде Гомы приняли участие 3-4 тысячи руандийских военных. Как сообщили агентству AFP источники в ООН, в воскресенье для усиления М23 в районе Гомы прибыли от 500 до 1000 руандийских солдат.

Как сообщили в понедельник два источника в ООН, войска Демократической Республики Конго и Руанды открыли огонь друг по другу через общую границу в восточном конголезском городе Гома, где поддерживаемые Руандой повстанцы начали наступление.

По данным Агентства ООН по делам беженцев, с начала 2025 года более 400 000 человек были вынуждены покинуть свои дома в провинциях Северное и Южное Киву, расположенных недалеко от границы с Руандой.

Все это усугубляет гуманитарный кризис в регионе, пережившем две разрушительные войны в период с 1996 по 2003 год.

Группировка M23 — кто это?

M23, известная также как «Движение 23 марта» — группа повстанцев под руководством этнических тутси, взявших в руки оружие против конголезских войск.

Повстанческая группировка начала нынешнее восстание в 2022 году. В качество обоснования своих действий М23 ссылается на соглашение от 23 марта 2009 года, положившее конец предыдущему восстанию под руководством тутси в восточной части ДРК.

Группа обвиняет правительство Конго в том, что оно не выполнило условия мирного соглашения и не обеспечило полную интеграцию конголезских тутси в армию и администрацию. Она также намерена защищать интересы тутси, особенно против ополчений этнических хуту, в частности Демократических сил освобождения Руанды (ДСОР), основанных бежавшими из Руанды хуту после участия в геноциде 1994 года, жертвами которого стали около 1 миллиона тутси и умеренных хуту.

В конце 2012 года M23 на короткое время захватила Гому, но покинула город после заключения соглашения. В 2013 году силы ДРК и ООН нанесли группировке военное поражение, но спустя несколько лет она вновь начала действовать.

С начала 2025 года повстанцы захватили новые территории и достигли Гомы, столицы провинции Северное Киву, вынудив сотни тысяч людей покинуть свои дома.

Более года M23 контролирует конголезский регион Рубайя, где добывают колтан, и, по данным ООН, ежемесячно получает около 800 000 долларов за счет налога на добычу. Колтан — ценная руда ниобия и тантала, 80% залежей которого находятся в ДРК, — используется в производстве смартфонов и другой электронной техники.

По мнению аналитиков, проникновение группировки на новые территории в последние недели дает ей возможность получать больше доходов от добычи.

При чем тут Руанда?

Правительство ДРК, официальные лица ООН и западные державы, включая США, обвиняют соседнюю Руанду в разжигании конфликта и поддержке М23, для чего на территории ДРК размещены тысячи руандийских солдат и тяжелое вооружение.

В основе этих обвинений лежит доклад Группы экспертов ООН от 2022 года, в котором говорится, что у нее есть «убедительные доказательства» того, что руандийские войска сражались вместе с повстанцами M23.

Руанда отрицает, что поддерживает повстанцев. Правительство страны заявляет, что принимает оборонительные меры, и обвиняет ДРК в поддержке Демократических сил освобождения Руанды, нападающих на тутси в обеих странах.

Вечером воскресенья Совет Безопасности ООН опубликовал заявление, в котором призвал к выводу агрессивных «внешних сил», но не стал называть их прямо.

Руанда отвергла призывы к выводу войск.

«Боевые действия вблизи руандийской границы по-прежнему представляют серьезную угрозу безопасности и территориальной целостности Руанды и требуют от Руанды постоянной обороны», — говорится в заявлении министерства иностранных дел Руанды.

В докладе экспертов ООН говорится, что Руанда использует M23, чтобы получить доступ к ресурсам ДРК и экспортировать их за границу для собственной выгоды.

Руанда не раз вмешивалась в дела ДРК. Вместе с Угандой Руанда вторгались в страну в 1996 и 1998 годах под предлогом защиты от групп местных ополченцев.

Другие силы

Миротворцы ООН поддерживают усилия конголезской армии в борьбе с M23 в рамках многолетнего мандата миссии MONUSCO по противодействию многочисленным повстанческим группировкам, действующим в восточной части Конго.

Согласованный вывод миссии из Конго был приостановлен из-за ухудшения ситуации с безопасностью. По состоянию на декабрь на территории страны находилось около 11 000 миротворцев, в основном на востоке.

В конце прошлого года свою военную миссию в Конго также продлило Сообщество по развитию Юга Африки, состоящее из 16 членов.

В ходе эскалации столкновений погибли 13 иностранных миротворцев, и глава ООН Антониу Гутерриш в воскресенье призвал Руанду вывести свои вооруженные силы из ДРК.

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