Самый маленький лифт столицы работает в одной из башен «Ворот Минска»
- 27.01.2025, 23:02
Как он выглядит.
В одной из башен «Ворот Минска» на улице Кирова у железнодорожного вокзала работает крошечный лифт, рассказали столичные коммунальники. Грузоподъемность при этом у него обычная.
Крошечный лифт, способный вместить только двух человек, работает в левой башне с часами. Адрес дома — улица Кирова, 1.
Лифт может возить грузы до 400 кг. Делали его по спецзаказу — узкая шахта находится между лестницами.
Интересно, что в соседней башне работает обычный лифт. С чем связана такая разница, в ЖКХ не рассказали.