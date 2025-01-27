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Самый маленький лифт столицы работает в одной из башен «Ворот Минска»

  • 27.01.2025, 23:02
Самый маленький лифт столицы работает в одной из башен «Ворот Минска»

Как он выглядит.

В одной из башен «Ворот Минска» на улице Кирова у железнодорожного вокзала работает крошечный лифт, рассказали столичные коммунальники. Грузоподъемность при этом у него обычная.

Крошечный лифт, способный вместить только двух человек, работает в левой башне с часами. Адрес дома — улица Кирова, 1.

Лифт может возить грузы до 400 кг. Делали его по спецзаказу — узкая шахта находится между лестницами.

Интересно, что в соседней башне работает обычный лифт. С чем связана такая разница, в ЖКХ не рассказали.

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