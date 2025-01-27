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ВСУ уничтожили два танка, три гаубицы, один БМ-21 «Град», САУ и два броневика

  • 27.01.2025, 23:06
ВСУ уничтожили два танка, три гаубицы, один БМ-21 «Град», САУ и два броневика

Видеофакт.

Украинские пограничники совместно с другими подразделениями Сил обороны уничтожают врага на одном из самых горячих участков фронта — на Покровском направлении.

Воины отчитались, что в течение определенного периода, было уничтожено 2 танка, 3 гаубицы, 1 БМ-21 «Град», САУ, 2 броневика и грузовик оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной работы бойцов опубликована в телеграм-канале Госпогранслужбы Украины.

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