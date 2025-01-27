закрыть
28 января 2025, вторник, 0:58
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Зеленский: Мне до сих пор интересно, о чем Путин и Байден договаривались в Швейцарии в 2021 году

4
  • 27.01.2025, 23:28
  • 3,754
Зеленский: Мне до сих пор интересно, о чем Путин и Байден договаривались в Швейцарии в 2021 году

Тогда одной из тем переговоров экс-президента США и диктатора РФ стала Украина.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не знает подробно, как действовали США перед полномасштабным вторжением России в Украину. В то же время он поделился, что, по его мнению, может сделать президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

Об этом Зеленский сказал во время интервью итальянской журналистке Чечилии Сали для газеты Il Foglio, опубликованного в понедельник, 27 января.

«Мне до сих пор очень интересно, о чем (российский диктатор Владимир — ред.) Путин и (бывший президент США Джо — ред.) Байден договаривались в Швейцарии, я хотел бы знать. История обязательно это расскажет», — отметил украинский президент.

В июне 2021 года в Женеве состоялся саммит Джо Байдена и Владимира Путина. Одной из тем переговоров Байдена и Путина стала Украина. По словам российского диктатора, затрагивалась тема вступления Украины в НАТО. Также он заявил, что у России в отношении Украины «только одно обязательство» — способствовать выполнению Минских соглашений. Байден тогда сообщил, что подтвердил Путину незыблемую приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины и отметил, что существуют разногласия во взглядах на Минские договоренности.

Зеленский в интервью журналистке отметил, что очень бы хотел, чтобы Дональд Трамп сейчас усилил санкции против России и увеличил помощь Украине.

«У него (Трампа — ред.) есть шанс не снимать санкции, я очень хотел бы, чтобы он ужесточил санкции. Мне кажется, он так и будет делать. Я бы хотел, чтобы мы все работали как союзники. Не только санкции, это касается и помощи. Я считаю, что Трамп может увеличить помощь Украине. Она может быть разная, это не только оружие. Оружие, технологии, санкции, политическое влияние», — заявил Зеленский.

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Шоу Лукашенко провалилось
Шоу Лукашенко провалилось Наталья Радина
Сигнал для всего региона
Сигнал для всего региона Петр Олещук
Рыгорыанский календарь
Рыгорыанский календарь Ирина Халип
Мяч на стороне Трампа
Мяч на стороне Трампа Александр Морозов