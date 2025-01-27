Зеленский: Мне до сих пор интересно, о чем Путин и Байден договаривались в Швейцарии в 2021 году

Зеленский: Мне до сих пор интересно, о чем Путин и Байден договаривались в Швейцарии в 2021 году4
- 27.01.2025, 23:28
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Тогда одной из тем переговоров экс-президента США и диктатора РФ стала Украина.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не знает подробно, как действовали США перед полномасштабным вторжением России в Украину. В то же время он поделился, что, по его мнению, может сделать президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.
Об этом Зеленский сказал во время интервью итальянской журналистке Чечилии Сали для газеты Il Foglio, опубликованного в понедельник, 27 января.
«Мне до сих пор очень интересно, о чем (российский диктатор Владимир — ред.) Путин и (бывший президент США Джо — ред.) Байден договаривались в Швейцарии, я хотел бы знать. История обязательно это расскажет», — отметил украинский президент.
В июне 2021 года в Женеве состоялся саммит Джо Байдена и Владимира Путина. Одной из тем переговоров Байдена и Путина стала Украина. По словам российского диктатора, затрагивалась тема вступления Украины в НАТО. Также он заявил, что у России в отношении Украины «только одно обязательство» — способствовать выполнению Минских соглашений. Байден тогда сообщил, что подтвердил Путину незыблемую приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины и отметил, что существуют разногласия во взглядах на Минские договоренности.
Зеленский в интервью журналистке отметил, что очень бы хотел, чтобы Дональд Трамп сейчас усилил санкции против России и увеличил помощь Украине.
«У него (Трампа — ред.) есть шанс не снимать санкции, я очень хотел бы, чтобы он ужесточил санкции. Мне кажется, он так и будет делать. Я бы хотел, чтобы мы все работали как союзники. Не только санкции, это касается и помощи. Я считаю, что Трамп может увеличить помощь Украине. Она может быть разная, это не только оружие. Оружие, технологии, санкции, политическое влияние», — заявил Зеленский.