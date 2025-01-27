закрыть
28 января 2025, вторник, 0:58
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Луч» выпустил новую коллекцию часов в стиле слуцких поясов

  • 27.01.2025, 23:38
  • 1,992
«Луч» выпустил новую коллекцию часов в стиле слуцких поясов

Фотофакт.

Вышла новая коллекция часов «Слуцкія паясы» от бренда «Луч», сообщили на его официальной инстаграм-странице.

В коллекции представлено 5 моделей. Каждая модель выходит с кожаными ремешками, которые украшены оригинальными узорами. К ним прилагаются и сменные шелковые шарфики, выполненные в подобном стиле.

Для удобства модель оснащена съемной шпилькой для замены ремешка на шарфик, что позволяет менять их в зависимости от настроения или случая.

Часы стоят 419 рублей, приобрести их можно в фирменных магазинах бренда «Луч» или на официальном сайте.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Шоу Лукашенко провалилось
Шоу Лукашенко провалилось Наталья Радина
Сигнал для всего региона
Сигнал для всего региона Петр Олещук
Рыгорыанский календарь
Рыгорыанский календарь Ирина Халип
Мяч на стороне Трампа
Мяч на стороне Трампа Александр Морозов