«Луч» выпустил новую коллекцию часов в стиле слуцких поясов 27.01.2025, 23:38

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Фотофакт.

Вышла новая коллекция часов «Слуцкія паясы» от бренда «Луч», сообщили на его официальной инстаграм-странице.

В коллекции представлено 5 моделей. Каждая модель выходит с кожаными ремешками, которые украшены оригинальными узорами. К ним прилагаются и сменные шелковые шарфики, выполненные в подобном стиле.

Для удобства модель оснащена съемной шпилькой для замены ремешка на шарфик, что позволяет менять их в зависимости от настроения или случая.

Часы стоят 419 рублей, приобрести их можно в фирменных магазинах бренда «Луч» или на официальном сайте.

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