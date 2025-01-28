Штайнмайер в Аушвице: Ответственность Германии бесконечна 28.01.2025, 5:13

Франк-Вальтер Штайнмайер

Президент и канцлер ФРГ встретились с выжившими.

У ответственности Германии за преступления национал-социализма нет срока давности, уверен президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер. Преступления «третьего рейха» являются «частью нашей истории, и поэтому также частью нашей идентичности, которую нам необходимо осмысливать», заявил он в понедельник, 27 января, посещая мемориальный комплекс «Аушвиц-Биркенау» в день 80-летней годовщины освобождения лагеря смерти Освенцим, передает DW. В Германии никогда не забудут о содеянном нацистами, подчеркнул он.

Штайнмайер отметил, что осталось уже не так много живых свидетелей, которые могут рассказать о преступлениях в Аушвице и других местах. Их истории и пережитое являются предостережением и одновременно наказом для последующих поколений, а то, что они рассказывают, «бесценно», уверен он. Эти предостережения необходимо передать и следующим поколениям, добавил президент.

Аушвиц символизирует «чудовищность беспрецедентных преступлений против человечности», отметил он далее. «Как федеральный президент Германии я благодарен за возможность быть здесь и вместе с выжившими и представителями многих стран почтить сегодня память жертв Холокоста», - подчеркнул он.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com