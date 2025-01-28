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Вводятся новшества для выезжающих за границу и сдающих в аренду недвижимость белорусов

  • 28.01.2025, 8:11
Вводятся новшества для выезжающих за границу и сдающих в аренду недвижимость белорусов

Главные изменения февраля.

С февраля вернут сбор за пересечение транспортными средствами госграницы в пунктах пропуска. «Зеркало» собрало февральские изменения, которые повлияют на толщину кошельков белорусов.

Новшества от мобильных операторов

Мобильные операторы анонсировали на февраль изменения для своих клиентов. К примеру, компания МТС с начала следующего месяца перестанет предоставлять скидку по сервису «TWIN-карта». Как уточняет компания, оплата с этой даты будет идти ежемесячно. Этот сервис позволяет активировать две сим-карты с одним абонентским номером. Благодаря этому можно параллельно использовать несколько устройств и быть активными в сети этого мобильного оператора.

Новшество для сдающих в аренду недвижимость

С февраля вырастут ставки подоходного сбора для тех, кто сдает в аренду недвижимость. К примеру, в Минске этот налог за сдачу одной комнаты подняли до 50 рублей. За январь эта ставка составляет 47 рублей. Рост — на 6,4%. Речь идет о физлицах, которые сдают жилье без регистрации ИП.

Изменения от банков

С 17 февраля «Альфа-Банк» введет комиссию за расходные операции за пределами Беларуси, совершенные с использованием карт международных платежных систем.

У «Беларусбанка» с 1 февраля появятся изменения по некоторым карточкам.

Изменения для выезжающих за границу

С 1 февраля в некоторых областях вернут местный сбор за пересечение транспортными средствами госграницы в пунктах пропуска. Он составляет одну базовую величину — 42 рубля. Речь о Гродненской, Брестской и Витебской областях.

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