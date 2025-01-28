«Это ли не счастье?»: взятый «азовцами» в плен оккупант дал интервью

«Это ли не счастье?»: взятый «азовцами» в плен оккупант дал интервью6
- 28.01.2025, 8:17
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Украинцы оказались не такими, как ему рассказывали пропагандисты.
Российский оккупант, которого взяли в плен бойцы «Азова», рассказал об отношении к погибшим солдатам в оккупационной армии РФ.
Разговор с 56-летним Вадимом Колеговым из Сибири опубликовал Telegram-канал «Николаевский Ванек».
Россиянин говорит, что пошел на войну против Украины из-за финансовых проблем. Он якобы хотел быть водителем, однако его отправили в штурмовики.
Оккупант добавил, что жил в погребах в районе украинского поселка Нелеповка, а теперь имеет значительно лучшие условия в плену:
«Смотри, январь, зима. Сидеть не в яме или погребе, а при свете, и ходить на белый унитаз. Питание дважды в день. Это ли не счастье для пленного?».
Российский солдат удивился, что бойцы «Азова» оказались совсем не такими, какими их представляют на российском телевидении - «головорезами, которые убивают всех без разбора».
Также его поразило, что для службы в «Азове» необходимо сдать целый ряд нормативов.
«У нас в контрактники берут кривых, косых, хромых. Какой из меня штурмовик, я пенсионер без пяти минут», - сказал он, отметив скотское отношение к погибшим оккупантам и потери армии РФ.