«Это ли не счастье?»: взятый «азовцами» в плен оккупант дал интервью 6 28.01.2025, 8:17

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Украинцы оказались не такими, как ему рассказывали пропагандисты.

Российский оккупант, которого взяли в плен бойцы «Азова», рассказал об отношении к погибшим солдатам в оккупационной армии РФ.

Разговор с 56-летним Вадимом Колеговым из Сибири опубликовал Telegram-канал «Николаевский Ванек».

Россиянин говорит, что пошел на войну против Украины из-за финансовых проблем. Он якобы хотел быть водителем, однако его отправили в штурмовики.

Оккупант добавил, что жил в погребах в районе украинского поселка Нелеповка, а теперь имеет значительно лучшие условия в плену:

«Смотри, январь, зима. Сидеть не в яме или погребе, а при свете, и ходить на белый унитаз. Питание дважды в день. Это ли не счастье для пленного?».

Российский солдат удивился, что бойцы «Азова» оказались совсем не такими, какими их представляют на российском телевидении - «головорезами, которые убивают всех без разбора».

Также его поразило, что для службы в «Азове» необходимо сдать целый ряд нормативов.

«У нас в контрактники берут кривых, косых, хромых. Какой из меня штурмовик, я пенсионер без пяти минут», - сказал он, отметив скотское отношение к погибшим оккупантам и потери армии РФ.

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