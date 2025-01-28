CNN: Нетаньяху может стать первым иностранным лидером, с которым встретится Трампом после инаугурации
- 28.01.2025, 8:31
Планирование визита еще продолжается.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху может посетить Белый дом в начале следующей недели, что сделает его первым иностранным лидером, который встретится с президентом США Дональдом Трампом после его инаугурации.
Об этом сообщает CNN.
В то же время отмечается, что планирование визита еще продолжается, и дата его проведения официально не определена. Официальные лица из США и Израиля назвали планы относительно визита предварительными.
Как пишет CNN, лидеры двух стран обсудили визит Нетаньяху в Вашингтон во время телефонного разговора, который состоялся несколько дней перед инаугурацией на прошлой неделе. Кроме того, посол Трампа на Ближнем Востоке, Стив Уиткофф, путешествовал по региону на этой неделе, в частности посетив Израиль, где, вероятно, были окончательно согласованы детали визита. Пресс-секретарь Нетаньяху сообщил в социальных сетях, что официального приглашения на визит не поступало.