Bloomberg: Си Цзиньпин готовит себе преемника 28.01.2025, 8:39

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Си Цзиньпин

Аналитики раскрыли, кто им может стать.

Лидер Китая Си Цзиньпин недавно сделал важные кадровые назначения на ключевые руководящие должности в КНР. Эти действия могут свидетельствовать о подготовке его преемника, которым может стать один из молодых чиновников, пишет Bloomberg.

В этом году правительство Си Цзиньпина намерено осуществить ряд перестановок, которые позволят впервые увидеть молодое поколение чиновников, которые станут следующими высшими лидерами страны. Как отмечает агентство, 20% управленческих позиций в Китае в ближайшее время будет обновлено.

По мнению аналитиков, к 2030-м годам эти молодые лидеры достигнут возраста около 60 лет - пика карьеры для китайских госслужащих.

«Чем дольше Си Цзиньпин остаётся у власти, тем больше вероятность, что его будущий преемник будет среди представителей поколения после семидесятых», - заявил Нил Томас из Центра анализа Китая в Институте политики азиатского общества.

Вероятно, преемник Си - самый молодой губернатор в Китае Лю Цзе. Он возглавляет богатую прибрежную провинцию Чжэцзян. Впрочем, возможен и другой сценарий.

«Также возможно, что Си Цзиньпин нарушит больше норм и сохранит своих близких союзников у власти гораздо дольше традиционного пенсионного возраста, открыв новую эру политики старых людей в Пекине», - отметил Томас.

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