Белорусы спорят из-за «странного» требования в объявлении о работе 5 28.01.2025, 8:42

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Мнения резко разделились.

Пользовательница под ником Scorpiov показала в TikTok вакансию на должность помощника руководителя. Помимо «основных и понятных требований» было одно, которое вызвало много вопросов и спровоцировало разногласия в комментариях, пишет CityDog.

Женщина нашла на сайте по поиску работы «ничем не примечательную вакансию» от «БелинжинирингстройИнвест» на должность помощника руководителя. По словам авторки видео, в описании были указаны стандартные требования, но кое-что ее все-таки смутило.

Например, работодатель требует от своего будущего сотрудника «travel-поддержки», работать по ненормированному графику, организовывать кофе-брейки. Кроме этого, работодатель просит кандидатов прикреплять к сопроводительному письму ссылки на свои соцсети.

Как к такому требованию относятся белорусы?

В комментариях под видео мнения пользователей сильно разделились. Одни считают, что соцсети — это личное дело каждого и к работе они не имеют никакого отношения. Другие же убеждены, что работодатель все равно рано или поздно их увидит, поэтому «можно и отправить заранее».

Кто-то в комментариях посоветовал в таких ситуациях создавать профиль в LinkedIn: «Это профессиональная соцсеть, и ей легче делиться, поэтому все будут счастливы».

Однако одна белоруска в целом не считает открытый аккаунт человека его «личным пространством». По ее мнению, если он открыт, то это уже общественная жизнь.

Еще одна комментаторка считает, что это «хорошая задумка для некоторых должностей» — можно быстро понять, «кто есть этот человек и подходит ли он вам просто даже по внутреннему наполнению. В соцсетях грузчика не вижу смысла, а вот в помощнике руководителя — да».

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