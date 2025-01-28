Forbes: Бронетехника в армии РФ на исходе 2 28.01.2025, 8:53

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Издание указало на важную деталь.

Потеряв на поле боя за 35 месяцев больше 15 тысяч единиц бронетехники, вражеская армия пересаживается на небронированные машины. При этом в бой на передовую армия Путина предпочитает ехать на компактной модели «Лада», информирует ресурс Forbes.

Впервые украинские защитники увидели атаки врага на «Жигулях» еще осенью 2024 года. Тогда они этот случай списали как единичный, но с каждым новым днем атак на «Жигулях» стало все больше.

OSINT-аналитик Мокласен задался вопросом о том, что теперь атака на «Жигулях» стала для армии Путина нормой.

Удивлен такой сменой техники в армии ВС РФ и аналитик Эндрю Перпетуа. «Лады» и «Нивы» стали привычными машинами в рядах оккупантов, когда те собираются ехать на штурм позиций ВСУ.

Ежегодно РФ может производить порядка 90 танков и 200 бронемашин, однако ежегодные потери на поле боя этой же техники катастрофические.

РФ практически исчерпала запасы и той военной техники, которая осталась на складах еще со времен СССР.

Аналитик Джомпи еще в декабре 2024 года подсчитал, что на складах РФ осталось всего 2358 бронемашин, однако большая их часть не подлежит ремонту или модернизации. По спутниковым снимкам он заметил, что бронемашины на складе в Сайграево не двигались с места с 2020 года, а в Калининграде — с 2018 года.

«Транспортное средство, которое так долго не двигается, — это мертвое транспортное средство», — объяснил Джомпи.

Аналитики долгое время спорили, когда же придет тот момент, когда Кремль исчерпает все запасы бронетехники. Похоже, оно уже наступило, так как армия Путина все чаще и чаще едет в бой на компактных моделях от «Жигулей».

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