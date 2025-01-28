Названы лучшие полноприводные авто в 2025 году 1 28.01.2025, 9:00

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Стало известно, кто возглавил рейтинг.

Полный привод (AWD) остается одним из самых популярных вариантов среди водителей, особенно для ищущих лучший контроль на дорогах с твердым покрытием или в сложных погодных условиях. Хотя традиционно полный привод ассоциируется с внедорожниками и большими грузовиками, сегодня многие модели седанов, люксовых автомобилей и даже электрических и гибридных машин предлагают этот вариант.

Благодаря усовершенствованным системам AWD, которые стали экономичнее и подходят для разных типов автомобилей, водители могут наслаждаться лучшим сцеплением и безопасностью без значительного влияния на расход топлива.

Эксперты SlashGear составили рейтинг лучших вэдовых автомобилей 2025 года, которые получили положительные отзывы от автомехаников и водителей, чтобы выбрать лучший вариант для покупателей.

Subaru Forester 2025

Subaru Forester 2025 отличается тем, что система полного привода является стандартной, в отличие от таких конкурентов, как Honda CR-V и Toyota RAV4, где полный привод часто доступен только как опция. Трансмиссия автомобиля обеспечивает 180 лошадиных сил и 178 фунт-фут крутящего момента, что делает Forester далеко не самым быстрым внедорожником, но это и не его основная цель.

Наибольшее преимущество этого авто – надежность, особенно в условиях сложных дорог или плохих погодных условий. Постоянный полный привод обеспечивает отличное сцепление с дорогой, что способствует точному и стабильному управлению даже на скользких или мокрых дорогах.

Forester получил высокую оценку от владельцев и экспертов, в частности, за надежность и удовлетворенность от вождения, и занимает место среди лучших полноприводных автомобилей на рынке, особенно для тех, кто живет в регионах с холодным климатом или снегом. Этот внедорожник отлично подходит для семейных поездок и повседневного использования.

Audi A5 2023 года

Это авто включено в список лучших полноприводных автомобилей по версии MotorTrend, благодаря высокой оценке управляемости и ускорения, которые получил этот автомобиль. Он доступен в трех вариантах кузова: купе, кабриолет и хэтчбек и имеет стандартную систему полного привода, обеспечивающую отличную стабильность на дороге. Хотя модель была отозвана в прошлом году из-за дефектных подушек безопасности, эта проблема не повлияла на систему полного привода.

Элементы управления Audi A5 могут потребовать некоторого времени для привыкания, но они достаточно логичны после освоения. Для тех, кто ищет больше мощности, комплектация S5 оснащена 3-литровым турбированным V6, выдающим 349 лошадиных сил, а вариант RS 5 предлагает еще больше – 444 лошадиные силы. Это автомобиль для ищущих сочетания элегантности, мощности и надежности.

Honda CR-V 2025 года

Этот автомобиль занимает топовые позиции среди лучших внедорожников с полным приводом, получив высокие оценки от автомобильных экспертов. Модель доступна в гибридной версии, где полный привод становится популярной опцией, а также версии с газовым двигателем. Для гибридной модели стандартно передний привод, но варианты AWD доступны для комплектаций Sport и Sport-L за дополнительные 1500 долларов, в то время как Sport Touring поставляется с полным приводом в базовой комплектации.

Хотя полный привод снижает экономию топлива (37 миль на галлон для AWD против 40 для переднего привода), он обеспечивает лучшую стабильность и сцепление с дорогой, что важно для водителей, часто сталкивающихся с плохими погодными условиями. По словам Car and Driver, вождение Honda CR-V Hybrid 2025 года отличается плавностью и комфортом, хотя нельзя ждать высокой скорости.

Chevrolet Corvette E-Ray 2024 года

Это революционный автомобиль, который выводит легендарный спортивный бренд на новый уровень благодаря внедрению системы полного привода, эксклюзивной для этого гибридного варианта. С мощным двигателем V8 объемом 6,2 л и системой, генерирующей 655 лошадиных сил и 592 фунт-фут крутящего момента, E-Ray способен достигать 60 миль в час всего за 2,5 секунды. Это позволяет автомобилю обеспечивать чрезвычайную динамику и высокий уровень контроля даже на сложных и узких дорогах, как было отмечено в ходе тестовых поездок.

Благодаря полному приводу и специальным режимам управления, таким как "Z-drive", E-Ray предлагает отличную стабильность даже на крутых поворотах. Оцененный в 9,7 из 10 по версии US News & World Report, Corvette E-Ray 2024 года является не только отличным спорткаром, но и выгодной инвестицией для ищущих сочетания высоких технических характеристик и отличной топливной эффективности.

Rivian R1S 2023 года

Это один из лучших вариантов среди полноприводных электрических автомобилей, согласно US News & World Report. Стандартно оснащенный системой полного привода этот электрический внедорожник имеет мощную трансмиссию, включающую двойной двигатель и несколько режимов движения, идеальных для различных условий, таких как грязь, песок или вода. Четырехмоторный вариант обеспечивает невероятные 835 лошадиных сил и 908 фунт-фут крутящего момента, что позволяет R1S разгоняться до 60 миль в час всего за три секунды. Это впечатляюще для электрического внедорожника, который также является просторным семейным автомобилем с тремя рядами сидений и большим грузовым пространством.

Полный привод особенно важен для обеспечения безопасности во время путешествий в сложных погодных условиях, таких как снег или дождь. Кроме того, пневмоподвеска гарантирует комфортную езду даже на тяжелых дорогах. Хотя система подвески и дополнительные режимы управления могут влиять на запас хода, это не мешает Rivian R1S быть отличным выбором для ищущих мощный, надежный и удобный электрический автомобиль для семейных путешествий.

Toyota Camry 2025 года

Хотя стандартно модель поставляется с передним приводом, полный привод доступен за дополнительные 1525 долларов (64 тысяч гривен) для всех комплектаций. Помимо улучшенного сцепления с дорогой благодаря системе AWD, эта версия оснащена дополнительным электродвигателем для задней оси, позволяющим получить 232 лошадиные силы. Это делает Camry 2025 мощнее стандартных вариантов, сохраняя при этом превосходную топливную экономичность, составляющую от 40 до 50 миль на галлон.

Обзор экспертов SlashGear подчеркивает сбалансированное вождение, плавный переход между электрической и бензиновой мощностью, а также легкое управление, что делает этот автомобиль отличным выбором для тех, кто хочет соединить комфорт, надежность и экономию горючего в одном пакете.

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