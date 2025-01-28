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«Это заставит Путина встать на колени»

  • 28.01.2025, 9:10
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«Это заставит Путина встать на колени»

В ближайшее время сработают два фактора.

С каждым годом полномасштабной войны на территории Украины у россиян появляется все больше проблем. Силы обороны Украины не прекращают атаковать российские военные объекты, что указывает на ослабление позиций противника в переговорном процессе.

Министр иностранных дел Украины в 2007 – 2009 годах Владимир Огрызко рассказал «24 Каналу», что удары по нефтеперерабатывающей отрасли, авиапрома в тылу противника не только усиливают позиции Украины на вероятных переговорах, но и приближают крах российской экономики. Как следствие, это стимулирует и ускоряет падение путинского режима.

Давление на Россию

Владимир Огрызко отметил, что благодаря усилиям и самоотверженности украинских военных удается получать результат, который приближает победу Украины.

«Оккупанты не ожидали, что их «молниеносное» наступление затянется так надолго. Они рассчитывали на то, что это будет быстро, успешно, «победаносно» и в течение трех дней, поэтому никаких «планов B, C, D» у них не было»,

– подчеркнул экс-министр министр иностранных дел Украины.

Он отметил, что у россиян недостаточно систем противовоздушной обороны, чтобы отражать атаки Вооруженных Сил Украины.

«Россия – большая страна. Некоторые всегда считали, что это преимущество, а теперь все видят, что это большая проблема. У россиян становится все меньше сил и возможностей, чтобы защищать свою территорию», – сказал Владимир Огрызко.

Экс-министр добавил, что есть 2 фактора, которые в ближайшее время могут заставить Владимира Путина встать на колени.

Первое – экономическое давление на Россию. Второе – точечное уничтожение российской инфраструктуры по всей европейской территории страны-агрессора.

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