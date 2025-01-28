Смертоносные микросхемы: как «Интеграл» обходит санкции и помогает России в войне 3 28.01.2025, 9:25

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Продукцию белорусского предприятия используют для создания ракет и высокоточного вооружения.

«Санкционка — не проблема», — заявил представитель одной из компаний-прокладок, через которые в Беларусь идут запрещенные комплектующие для завода «Интеграл».

Продукцию этого предприятия использует российская военная промышленность для создания ракет и высокоточного вооружения. Белорусский расследовательский центр (БРЦ) разобрался, почему оно все еще «производится, летает, убивает»..

Западные санкции должны были остановить доступ России к технологиям и материалам, необходимым для производства ракет и высокоточного вооружения. В ноябре 2022 года министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что у Кремля осталось 119 ракет «Искандер» из 900, которые были в наличии на начало полномасштабной войны. Количество других высокоточных ракет также уменьшилось.

Спустя два года, в декабре 2024-го, представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что количество ракет, изготовление которых «критически зависит от иностранных компонентов», у России увеличилось, несмотря на регулярные обстрелы. По его словам, Россия ежемесячно производит до 50 новых «Искандеров», а также наращивает запасы других типов ракет.

Как показало расследование БРЦ, Беларусь имеет к этому прямое отношение.

Почему ракеты не заканчиваются?

В октябре 2022 года Александр Лукашенко, выступая после встречи с Владимиром Путиным, подтвердил острую потребность РФ в микросхемах.

Спустя год украинский специалист в области электроники и вооружений Сергей Бескрестнов с позывным Флеш опубликовал в своем телеграм-канале фотографии бортового вычислительного модуля «Заря-61М», который используется в российских ракетах. Это устройство, выполняющее функции управления, состоит из четырех основных плат.

БРЦ изучил представленные Бескрестновым фотографии плат и пришел к выводу, что не вся электроника в устройстве российского производства. На ряде микросхем виден логотип в форме молнии, или русской буквы И. Это товарный знак белорусского государственного предприятия «Интеграл» (полное название ОAO «Интеграл» — управляющая компания холдинга «Интеграл»).

Использование микросхем «Интеграла» в российском вооружении также подтверждают материалы украинского эксперта, военнослужащего Вооруженных сил Украины, который пожелал остаться анонимным. В видеоблоге на YouTube он демонстрирует эти компоненты в ракетах Р-37, Х-59М2А, С-300, Х-101 и «Искандер». В комментарии для БРЦ он уточнил, что в двух последних половина микросхем произведена на «Интеграле». Часть из них, как видно на фотографиях, была выпущена в 2023 году.

Использование произведенных на «Интеграле» комплектующих в российских ракетных комплексах также подтвердили БРЦ в Службе безопасности Украины.

Всего, по имеющимся в распоряжении расследователей таможенным данным, с марта 2022-го по июнь 2024 года «Интеграл» поставил в РФ более 6 млн микросхем на сумму более 130 млн долларов. Для сравнения: общий объем поставок белорусских микросхем в Россию за это время составил чуть более 165 млн долларов. То есть «Интеграл» обеспечил 80% от них.

С начала полномасштабной войны в Украине доходы «Интеграла» выросли кратно. В 2023 году чистая прибыль предприятия увеличилась более чем в 11 раз по сравнению с 2022 годом — почти до 150 млн белорусских рублей (порядка 50 млн долларов). Это в 40 раз больше, чем прибыль «Интеграла» в 2021-м. Данных за 2024 год в открытом доступе на момент публикации нет.

Клиенты из российского ВПК

БРЦ проанализировал поставки «Интеграла» с марта 2022-го по июль 2024 года. Крупнейшим российским покупателем его микросхем за этот период является смоленская компания АО «Интеграл-Запад». Она приобрела продукции на сумму 31,3 млн долларов. Хотя предприятие не имеет прямой связи с белорусским «Интегралом», оно принадлежит гражданину Беларуси. До июля 2022 года на сайте компании сообщалось о ее сотрудничестве с Минобороны России. На момент публикации этого расследования сайт находится на реконструкции.

Вторая по объему закупок — российская компания АО «Спец-Электронкомплект», которая приобрела у «Интеграла» микросхем на 30 млн долларов. На ее сайте отсутствует информация о связях с оборонной промышленностью. Однако партнер компании, крупный российский производитель микросхем АО «Ангстрем», на своем сайте указывает, что «Спец-Электронкомплект» в 1998 году получил аттестацию Министерства обороны РФ и сертификат № 1 «Второго Поставщика» (официальное признание надежным поставщиком ВПК).

Еще одним крупным покупателем является дочерняя компания белорусского «Интеграла» в Санкт-Петербурге — СП АО «Интеграл СПб». Она закупила микросхем на 16,8 млн долларов. Гендиректор компании Владимир Лазовский открыто заявлял, что военно-промышленный комплекс России является одним из ее ключевых клиентов. В 2021 году предприятие получило сертификат соответствия от системы «Оборонсертифика», а после начала полномасштабной войны попало под санкции Европейского союза.

Кроме перечисленных выше, «Интеграл» поставлял продукцию российским компаниям АО «ЭКБ Инновационные технологии», которая закупила микросхем на 16,7 млн долларов, ООО «Дон», которая приобрела продукции на 9,5 млн долларов, и АО «Радиант-ЭК», которая закупила микросхем на 5,3 млн долларов. Эти компании также связаны с российской оборонной промышленностью.

Западное оборудование

Как видно из сюжетов белорусских и российских гостелеканалов за 2024 год, на «Интеграле» используют западное оборудование. На кадрах показаны, например, немецкие микроскопы Axiotron Carl Zeiss AG для контроля качества микросхем, швейцарские клапаны VAT Vakuumventile AG и британские вакуумные системы Edwards, необходимые для поддержания стерильности в производственных процессах.

Также можно увидеть японские режущие установки DISCO Corporation, которые обеспечивают разделение полупроводниковых пластин с точностью до микрона, и оборудование HORIBA для анализа материалов. Помимо этого представлены американские системы тестирования Cascade Microtech (FormFactor), которые позволяют проверять работоспособность микросхем до их сборки.

О том, что «Интеграл» производит продукцию с использованием западного оборудования, говорится в официальном каталоге предприятия. Для эксплуатации этой техники «Интегралу» требуются постоянные поставки западного сырья и комплектующих, без которых ее использование невозможно. Их продажу Беларуси запрещают санкции.

Значимость этих компонентов подтверждают данные из внутренней переписки АО «Росэлектроника», входящего в российский государственный концерн «Ростех» — крупнейшего производителя российского вооружения.

Тем не менее, несмотря на санкции Евросоюза и США, направленные на ограничение поставок в Беларусь стратегически важных материалов и оборудования двойного назначения, «Интеграл» продолжает получать необходимые компоненты и сырье из стран ЕС.

Соляная кислота для «Интеграла»

Одним из критически важных материалов для «Интеграла» является высокочистая соляная кислота, известная также как хлорид водорода.

Соляная кислота применяется для обработки полупроводниковых пластин. Этот процесс обеспечивает их идеальную чистоту и гладкость — ключевые параметры для нанесения сложных структур микросхем. Малейшие загрязнения на пластинах могут привести к дефектам продукции и снизить ее качество.

В 2021 году соляную кислоту чистотой 99,999% «Интегралу» поставляла немецкая компания UrSeCo Handels GmbH & Co. KG. Но в 2022-м, когда санкции запретили поставлять этот химикат в Россию, появилась новая схема доставки. Прежде чем попасть в Беларусь, поставки пошли через Польшу и Турцию в Казахстан.

Получатель кислоты в Казахстане — местная компания ТОО United Trading Group. За солидным названием скрывается фирма с одним работником, созданная через несколько недель после начала полномасштабной войны. Она поставляла такую же сверхчистую кислоту в Россию, в частности компаниям ООО «Силтрон» и ООО «Электронснаб».

Эти две компании доставляли кислоту с теми же характеристиками в Беларусь. В поставках на «Интеграл» от «Электронснаба» местом производства указана Германия.

О том, что из Германии в Россию по описанной нами цепочке в обход санкций шла одна и та же немецкая кислота, могут свидетельствовать совпадения в датах и объемах последовательных поставок.

В частности, 9 июня 2022 года немецкая UrSeCo Handels поставила 860 кг сверхчистой соляной кислоты производства немецкого концерна Wacker Chemie AG в Казахстан фирме United Trading Group.

В том же месяце United Trading Group поставила партию того же вещества производства Германии точно такого же веса российской компании «Электронснаб». «Интегралу» «Электроснаб» поставлял немецкую кислоту до конца 2023 года.

В июле 2024 года санкции Евросоюза запретили поставлять немецкую кислоту не только в Россию, через которую она шла на «Интеграл» с начала полномасштабной войны, но и в Беларусь. Этот химикат на предприятие начал возить и российский «Силтрон», основанный через неполных три месяца после полномасштабного вторжения России в Украину. В сентябре 2024-го компания продала ее «Интегралу» напрямую. В июле того же года уже через посредника — белорусскую фирму ООО «Дигна-НТР».

В поставках казахстанской United Trading Group «Силтрону» производителем кислоты указана сама United Trading Group. Но это вряд ли соответствует действительности. Во-первых, согласно официальному реестру субъектов предпринимательства Казахстана, в компании работает только один сотрудник (в реестре она внесена в категорию «Микропредпринимательство»).

Во-вторых, в списке деятельности этого микропредприятия нет какого-либо производства, только оптовая торговля. Также расследователи не нашли информации о том, что в Казахстане существует производство соляной кислоты с чистотой 99,999%. В сентябре 2023 года казахстанское правительство приняло постановление, из которого следует, что единственным производителем соляной кислоты в стране является акционерное общество «Каустик». Максимальная доступная чистота вещества на тот момент составляла 35%. С тех пор сообщений о запуске новых производств, способных достичь необходимых параметров, не было.

Обходные пути

Соляная кислота — один из множества примеров того, как «Интеграл» в обход санкций продолжает закупать запрещенное западное оборудование, запчасти и материалы. Среди стратегически важных для «Интеграла» материалов и технологий — газовые двигатели MWM 2032 и запчасти к ним. Эти немецкие моторы обеспечивают стабильную подачу энергии для производственных процессов. Обходить запрет на их экспорт в Беларусь и Россию, введенный в 2022 году, предприятию помогают компании-посредники.

Только весной 2024 года предприятие закупило запчасти для этих двигателей пять раз через беларусские компании ООО «Моторы и Трансмиссия», ООО «Промэлком» и ООО «Империя Запад». Кроме того, 20 декабря 2024 года «Интеграл» разместил новый тендер на закупку деталей и запчастей для двигателей MWM на общую сумму 300 тыс. долларов.

Использование схем по обходу санкций БРЦ подтвердили и сами поставщики «Интеграла». Расследователи позвонили представителям компаний-посредников, представившись клиентами.

«Санкционка тоже не проблема», — сообщил заместитель руководителя ООО «Империя Запад» Илья Боровский. Он рассказал, что также у них есть «своя компания в Польше, поэтому она закупает, потом уже из Польши товары едут в Беларусь, … в Россию, по всем другим странам, то есть импортируется изначально из Польши».

Основатель ООО «Промэлком» Евгений Казаков сказал, что схемы обхода санкций позволяют поставлять продукцию оперативно: «По срокам мы быстро привезем. Неделя-две. Сейчас уже наладили. Вроде должно, там написали «через Кыргызстан». Возим. То есть это будет быстро».

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