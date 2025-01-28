«Один схватил водителя за шею, другой проснулся и начал бить» 28.01.2025, 9:38

В Минске судили двух мужчин, напавших на таксиста.

В Минске двое приезжих не смогли расплатиться с таксистом и в итоге устроили драку. Причем один из них до этого спал в салоне. Хулиганам уже вынесли приговор, пишет госагентство «Минск-Новости» со ссылкой на прокуратуру.

В столицу двое приятелей 36 и 46 лет приехали из Кличева, устроились на работу в частную строительную организацию. В один из вечеров они с компанией отдыхали в ресторане на Партизанском проспекте, где оба перебрали со спиртным. Под утро знакомая вызвала им такси, чтобы мужчины добрались домой.

Ехали сзади, один из приятелей уснул. Когда почти добрались, бодрствующий кличевчанин вдруг вспомнил — у них нет наличных, чтобы оплатить поездку. Мужчина стал просить водителя отвезти их по другому адресу, где он хотел взять деньги.

Таксист отказался, сказав, что доставит их в отделение милиции, поскольку они с ним не рассчитались. Это возмутило пассажира, поэтому он схватил водителя за шею.

В этот момент проснулся его товарищ и, не разобравшись в происходящем, не менее трех раз ударил таксиста, разорвав при этом ему футболку.

Автомобиль остановился, хулиганы покинули салон и вдруг стали бить руками и ногами по кузову транспортного средства, повредив его. Таксист вызвал милицию.

Приятелей задержали, в отношении них возбудили уголовное дело. Вину фигуранты признали полностью, в содеянном раскаялись, причиненный потерпевшему ущерб возместили. Оба являются отцами, у одного трое детей.

Суд признал их виновными в злостном хулиганстве и на основании ч. 2 ст. 339 УК назначил ограничение свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа: одному — на 2 года, второму — на 1 год и 6 месяцев. Приговор вступил в законную силу.

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