ВСУ пошли вперед под Торецком 28.01.2025, 9:43

Россиян выбили с позиций к северо-западу от города.

Оккупационная армия России продолжала атаки под городом Торецк и возле населенных пунктов Диловка, Крымское и Щербиновка. Об этом говорится в отчете аналитиков американского Института изучения войны ISW.

Несмотря на это украинским военным недавно удалось продвинуться на Торецком направлении, а именно на северо-запад города. Об этом свидетельствуют геолокационные кадры от 26 января.

Аналитики также зафиксировали продвижение вражеских войск - оккупационная армия РФ, согласно геолокационным кадрам за 27 января, пробилась вперед у Торецкой шахты, что на севере города.

Также в отчете ISW говорится о продвижении российских захватчиков возле других двух крупных городов Донецкой области - Часового Яра и Курахово.

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