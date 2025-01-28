ВСУ пошли вперед под Торецком
- 28.01.2025, 9:43
Россиян выбили с позиций к северо-западу от города.
Оккупационная армия России продолжала атаки под городом Торецк и возле населенных пунктов Диловка, Крымское и Щербиновка. Об этом говорится в отчете аналитиков американского Института изучения войны ISW.
Несмотря на это украинским военным недавно удалось продвинуться на Торецком направлении, а именно на северо-запад города. Об этом свидетельствуют геолокационные кадры от 26 января.
Аналитики также зафиксировали продвижение вражеских войск - оккупационная армия РФ, согласно геолокационным кадрам за 27 января, пробилась вперед у Торецкой шахты, что на севере города.
Также в отчете ISW говорится о продвижении российских захватчиков возле других двух крупных городов Донецкой области - Часового Яра и Курахово.