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«Кремлю предоставят выбор: достойное поражение сейчас или крах»

  • Телеграм-канал «Запретное мнение»
  • 28.01.2025, 9:49
«Кремлю предоставят выбор: достойное поражение сейчас или крах»

Трамп будет действовать жестко и решительно.

Пример с Колумбией, которую Трамп буквально за пару дней заставил начать принимать самолеты с депортируемыми из США колумбийскими мигрантами, отлично демонстрирует настрой вернувшегося в президентское кресло республиканца.

Действовать будет жестко и решительно. Больше никаких «ультиматумов» и «выражений озабоченности».

«Нет? Значит получай порцию сокрушительных санкций, а завтра мы введем коронные-похоронные!»

Кто-то еще верит, что такой Трамп пойдет на какие-то глобальные уступки стремительно увядающему Путину?

Кремлю предоставят на выбор: согласиться на достойное поражение с сохранением лица сейчас или доиграться до краха экономики через год-полтора.

Рычаги у эксцентричного миллиардера для этого есть и он их готов задействовать в полном объеме.

Телеграм-канал «Запретное мнение»

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