«Кремлю предоставят выбор: достойное поражение сейчас или крах»
- Телеграм-канал «Запретное мнение»
- 28.01.2025, 9:49
Трамп будет действовать жестко и решительно.
Пример с Колумбией, которую Трамп буквально за пару дней заставил начать принимать самолеты с депортируемыми из США колумбийскими мигрантами, отлично демонстрирует настрой вернувшегося в президентское кресло республиканца.
Действовать будет жестко и решительно. Больше никаких «ультиматумов» и «выражений озабоченности».
«Нет? Значит получай порцию сокрушительных санкций, а завтра мы введем коронные-похоронные!»
Кто-то еще верит, что такой Трамп пойдет на какие-то глобальные уступки стремительно увядающему Путину?
Кремлю предоставят на выбор: согласиться на достойное поражение с сохранением лица сейчас или доиграться до краха экономики через год-полтора.
Рычаги у эксцентричного миллиардера для этого есть и он их готов задействовать в полном объеме.
Телеграм-канал «Запретное мнение»