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Рыбаки вытянули из Западной Двины «большую редкость для белорусских водоемов»

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  • 28.01.2025, 10:05
  • 3,200
Рыбаки вытянули из Западной Двины «большую редкость для белорусских водоемов»

Трофей показали на фото.

Щуку весом 16 кг выловил из Западной Двины рыболов из Витебска Александр Ковалевич. Фото его трофея опубликовало издание fishingby.com.

Рыбачил Александр вместе со своим другом. Оба давно специализируются на ловле крупной хищной рыбы, и на их счету немало достойных трофеев, «но поимка пудовой щуки — все же большая редкость для белорусских водоемов», отмечает Fishingby.com.

Льда на Западной Двине нет, так что попытать удачу со спиннингом сейчас может любой рыболов.

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