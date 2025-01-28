Рыбаки вытянули из Западной Двины «большую редкость для белорусских водоемов» 3 28.01.2025, 10:05

3,200

Трофей показали на фото.

Щуку весом 16 кг выловил из Западной Двины рыболов из Витебска Александр Ковалевич. Фото его трофея опубликовало издание fishingby.com.

Рыбачил Александр вместе со своим другом. Оба давно специализируются на ловле крупной хищной рыбы, и на их счету немало достойных трофеев, «но поимка пудовой щуки — все же большая редкость для белорусских водоемов», отмечает Fishingby.com.

Льда на Западной Двине нет, так что попытать удачу со спиннингом сейчас может любой рыболов.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com