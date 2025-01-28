The Telegraph: КНДР отправит России более 100 артсистем, предназначенных для уничтожения Сеула 28.01.2025, 10:19

Техника, по данным аналитиков, уже находится в пути.

Северная Корея планирует передать России более 100 артиллерийских систем для применения на фронте. Эти системы изначально создавались для уничтожения войск Южной Кореи, пишет The Telegraph.

170-мм гаубицы M1989 Koksan, одна из самых дальнобойных артиллерийских систем в мире, известные как «пушки чучхе», были разработаны для обстрелов столицы Южной Кореи в случае военного конфликта.

Начальник военной разведки Украины Кирилл Буданов сообщил, что Пхеньян готовится удвоить количество артиллерийских систем, которые уже были переброшены в приграничный Курский район. Новые поставки ожидаются на фоне сообщений о перегруппировке северокорейских войск, которые были выведены с линии фронта для восстановления, тогда как вскоре предполагается развертывание дополнительных сил.

По словам генерала Буданова, за последние три месяца Ким Чен Ын передал России по меньшей мере 120 артиллерийских систем M1989 Koksan, а также 120 реактивных систем залпового огня M1991. В разговоре с изданием The Warzone он отметил, что Пхеньян готовит новую партию техники, которая, по данным аналитиков, уже находится в пути.

M1989 Koksan - это самоходная установка весом 40 тонн, которая впервые была представлена на военном параде в 1989 году. Стандартные снаряды этих пушек позволяют поражать цели на расстоянии более 40 км. Буданов отметил, что северокорейские инструкторы обучают российских военных работать с этим оружием, которое уже используется в боевых условиях.

В конце декабря была зафиксирована перевозка поездом не менее 10 гаубиц M1989 Koksan в Россию. К 7 января эти установки, вероятно, прибыли в Курскую область, где их заметили на поле боя. На одном из видео северокорейский солдат назвал артиллерийскую систему «подарком» от Кима для своих военных за рубежом.

Боевой потенциал КНДР

Северная Корея обладает значительными запасами артиллерии и боеприпасов, которые исторически накапливались для вероятного конфликта с Южной Кореей. В конце октября КНДР отправила 11 000 военнослужащих в Россию, чтобы поддержать ее войска в приграничном Курском районе после августовского украинского вторжения.

Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи сообщил, что Пхеньян готовится к дальнейшей переброске войск в Россию. По данным американских официальных лиц, новые подкрепления могут прибыть в течение двух месяцев.

Несмотря на подписание соглашения о «взаимной военной помощи» между Москвой и Пхеньяном в июне прошлого года, обе стороны публично отрицают непосредственное участие северокорейских военных в войне. В то же время украинская сторона сообщила о захвате двух северокорейских военнопленных.

По словам представителя Сил специальных операций Украины, северокорейские войска временно отступили с ряда позиций, вероятно, для перегруппировки после значительных потерь. Командир с позывным «Пульс» предположил, что эти подразделения пытаются пересмотреть свои тактики, ухаживают за ранеными или ждут подкрепления.

«Я думаю, что они скоро вернутся», - отметил командир, подчеркивая высокую мотивацию северокорейских солдат, несмотря на их большие потери. В то же время он добавил, что эти войска являются легкой мишенью из-за низкой подготовки к современной войне и их тактики, похожей на ту, что использовалась во время Второй мировой войны.

По данным западных источников, в войне России против Украины было убито около 1000 северокорейских солдат и ранено еще 3000.

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