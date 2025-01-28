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«Такого тепла Беларусь никогда не видела»

  • 28.01.2025, 10:24
«Такого тепла Беларусь никогда не видела»

Температура больше похоже на начало апреля.

Минувший понедельник, 27 января, вошел в историю метеонаблюдений Беларуси. Несмотря на то, что на календаре еще зима, столбик термометра будто говорит нам об обратном. По данным Белгидрометцентра, максимальная температура была зафиксирована в Пинске — +12.8°С. В Минске суточный максимум оказался выше предыдущего на 3,5°С, а в Витебске и вовсе на целых на 4°С, пишет «Телеграф».

В тематическом канале о погоде «Метеовайб» подчеркнули, что «такого тепла Беларусь в конце января еще не видела». При этом речь идет о всей истории метеонаблюдений в Республике. Несмотря на то, что страна должна переживать сейчас самое холодное время года, температура больше похоже на начало апреля.

«Уже с сегодняшнего дня на метеостанциях начнут обновляться не только суточные максимумы, но и республиканские максимумы дня. Такая эстафета рекордов может продлиться до 1 февраля. Местами среднесуточные температуры окажутся выше нормы на 8-10°С и будут соответствовать началу апреля», — отметили специалисты.

Температура по состоянию на 15:50 27 января

Где по стране побиты рекорды?

Витебск — 8.3°С (предыдущий — 4.3°С в 1990 году),

Горки — 5.4°С (предыдущий — 4.0°С в 1990 году),

Минск — 9.0°С (предыдущий — 5.5°С в 1983 году),

Барановичи — 9.1°С (предыдущий — 7.5°С в 1983 году),

Бобруйск — 8.8°С (предыдущий — 7.7°С в 1990 году),

Брест — 12.4°С (предыдущий — 10.0°С в 1983 году),

Пинск — 12.8°С (предыдущий — 9.3°С в 1990 году),

Василевичи — 7.4°С (предыдущий — 7.2°С в 1990 году).

Также специалисты «Метеовайба» отметили, что, согласно последнему долгосрочному численному прогнозу модели CFS E3, февраль по-прежнему ожидается теплее, чем в среднем в 1991-2020 годах. «Однако это не исключает возможности временных зимних эпизодов», — обратили внимание эксперты.

Система прогнозирования климата СFS (Climate Forecasting System version 2) представляет собой полностью совмещенную динамическую систему прогнозирования состояния океана, почвы и атмосферы. Это первая гидродинамическая модель, которая продемонстрировала достаточный уровень успешности прогнозов приземной температуры и осадков на уровне действующих статистических методов.

«Такие высокие значения температуры воздуха действительно не характерны для зимы. Скорее для марта и даже для начала апреля. В ближайшие дни аномалия только будет усиливаться. В ночь на среду температура по республике будет +2…+8°С, а днем в среду стоит ждать от 5°С до 12°С», — отметила начальник службы метеорологических прогнозов Белгидромета Татьяна Четырко.

А снег будет?

Согласно прогностической модели ICON, небольшие осадки в виде снега ожидаются в Беларуси с 1 по 4 февраля, однако на сугробы надеяться не стоит. Эту информацию подтвердили и в Белгидромете, спрогнозировав на начало месяца маломальский снежок.

Татьяна Четырко добавила, что в среднем температура в феврале будет выше нормы, однако таких аномальных значений, как в январе, уже не будет. «В течение месяца где-то на территории страны на непродолжительное время может еще установиться снежный покров», — рассказала она Интернет-порталу Onliner.

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