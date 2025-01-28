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В ГУР показали «уничтожение нечисти»

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  • 28.01.2025, 10:57
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В ГУР показали «уничтожение нечисти»

Видеофакт.

Украинские разведчики продолжают уничтожать оккупантов и их технику на фронте. Только за прошедшую неделю они поразили 16 фортификационных сооружений вражеского войска, еще около семи десятков повредили.

Также уничтожены 15 единиц военной техники, антенны связи и средства радиоэлектронной борьбы. Подробности и видео демилитаризации показали в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

«Уничтожение нечисти – воины ГУР продолжают минусовать оккупантов, их транспорт и оборудование на фронте. На видео – очередные результаты упорной огневой работы бойцов подразделений активных действий ГУР МО Украины», – говорится в сообщении.

Только за неделю в зоне ответственности на линии столкновения спецназовцы ГУР уничтожили 16 инженерно-фортификационных сооружений врага, еще 68 повредили.

Успешно поражено 15 единиц транспорта российских захватчиков.

Также россияне потеряли два беспилотника тактического уровня, повредили разведчики и две антенны связи для БПЛА оккупантов и вывели из строя пять российских средств РЭБ/РЭР/РЛС.

«Подтверждены безвозвратные и санитарные потери среди личного состава армии государства-агрессора России – 33 захватчика», – добавили в ГУР.

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