В ГУР показали «уничтожение нечисти»1
- 28.01.2025, 10:57
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Видеофакт.
Украинские разведчики продолжают уничтожать оккупантов и их технику на фронте. Только за прошедшую неделю они поразили 16 фортификационных сооружений вражеского войска, еще около семи десятков повредили.
Также уничтожены 15 единиц военной техники, антенны связи и средства радиоэлектронной борьбы. Подробности и видео демилитаризации показали в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.
«Уничтожение нечисти – воины ГУР продолжают минусовать оккупантов, их транспорт и оборудование на фронте. На видео – очередные результаты упорной огневой работы бойцов подразделений активных действий ГУР МО Украины», – говорится в сообщении.
Только за неделю в зоне ответственности на линии столкновения спецназовцы ГУР уничтожили 16 инженерно-фортификационных сооружений врага, еще 68 повредили.
Успешно поражено 15 единиц транспорта российских захватчиков.
Также россияне потеряли два беспилотника тактического уровня, повредили разведчики и две антенны связи для БПЛА оккупантов и вывели из строя пять российских средств РЭБ/РЭР/РЛС.
«Подтверждены безвозвратные и санитарные потери среди личного состава армии государства-агрессора России – 33 захватчика», – добавили в ГУР.