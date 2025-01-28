«Прикорытникам остается только прятать свое поражение»
- 28.01.2025, 11:09
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Белорус рассказал о пустых участках для голосования.
Пропаганда пыталась преподнести день «самопереизбрания Лукашенко» как большой и массовый праздник, но даже лукашенковскому телевидению не удалось сделать репортажи с скоплением людей на «избирательных участках», пишет читатель сайта Charter97.org:
— Обстановка была как на похоронах. Людей очень мало, в буфетах осталось много еды.
Белорусы твердо показали свое отношение к мерзкому представлению, которое устроил режим.
Народ устал от дорогостоящих развлечений агрофюрера. Лукашисты, со всей их любовью к постановкам, так и не смогли показать хоть какое-то скопление людей. Прикорытникам остается прятать свое поражение за циничной демагогией.