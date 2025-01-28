«Прикорытникам остается только прятать свое поражение» 28.01.2025, 11:09

1,870

Белорус рассказал о пустых участках для голосования.

Пропаганда пыталась преподнести день «самопереизбрания Лукашенко» как большой и массовый праздник, но даже лукашенковскому телевидению не удалось сделать репортажи с скоплением людей на «избирательных участках», пишет читатель сайта Charter97.org:

— Обстановка была как на похоронах. Людей очень мало, в буфетах осталось много еды.

Белорусы твердо показали свое отношение к мерзкому представлению, которое устроил режим.

Народ устал от дорогостоящих развлечений агрофюрера. Лукашисты, со всей их любовью к постановкам, так и не смогли показать хоть какое-то скопление людей. Прикорытникам остается прятать свое поражение за циничной демагогией.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com