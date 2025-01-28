Белорусская контрабанда ударила по бюджету РФ 3 28.01.2025, 11:34

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Ущерб оценивается в почти $600 миллионов ежегодно.

Президент российской Ассоциации малоформатной торговли Владлен Максимов сообщил ТАСС, что в России более 45% нелегального оборота составляют сигареты из Беларуси. В РФ поступает около 600 миллионов пачек «с помощью фиктивных транзитных перевозок». Ущерб, нанесенный бюджету из-за таких схем, оценивается в 58,5 млрд рублей (почти $600 млн) ежегодно.

Предполагается, что более 90% транзитных перевозок сигарет из Беларуси являются фиктивными — вместо доставки в другие страны их разгружают и реализуют в России. Россияне пытаются решить эту проблему. С 27 января начали действовать требования по обязательному использованию навигационных пломб для перевозок табачной продукции между Беларусью и РФ. Нововведение позволяет отслеживать точное местоположение партий сигарет, фиксировать попытки вскрытия груза или изменения маршрута.

В России надеются, что это остановит «криминальную карусель», которая используется для обхода акцизных платежей и наносит колоссальный ущерб российской экономике. Соответственно может быть значительно сокращен объем незаконного рынка табачной продукции, отмечает информагентство.

В 2022-м предполагалось, что 92% незаконного оборота сигарет в России приходилось на белорусскую продукцию. Россияне задерживали грузы на миллионы долларов.

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