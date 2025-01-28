закрыть
28 января 2025, вторник, 12:52
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Белорусская контрабанда ударила по бюджету РФ

3
  • 28.01.2025, 11:34
  • 3,530
Белорусская контрабанда ударила по бюджету РФ

Ущерб оценивается в почти $600 миллионов ежегодно.

Президент российской Ассоциации малоформатной торговли Владлен Максимов сообщил ТАСС, что в России более 45% нелегального оборота составляют сигареты из Беларуси. В РФ поступает около 600 миллионов пачек «с помощью фиктивных транзитных перевозок». Ущерб, нанесенный бюджету из-за таких схем, оценивается в 58,5 млрд рублей (почти $600 млн) ежегодно.

Предполагается, что более 90% транзитных перевозок сигарет из Беларуси являются фиктивными — вместо доставки в другие страны их разгружают и реализуют в России. Россияне пытаются решить эту проблему. С 27 января начали действовать требования по обязательному использованию навигационных пломб для перевозок табачной продукции между Беларусью и РФ. Нововведение позволяет отслеживать точное местоположение партий сигарет, фиксировать попытки вскрытия груза или изменения маршрута.

В России надеются, что это остановит «криминальную карусель», которая используется для обхода акцизных платежей и наносит колоссальный ущерб российской экономике. Соответственно может быть значительно сокращен объем незаконного рынка табачной продукции, отмечает информагентство.

В 2022-м предполагалось, что 92% незаконного оборота сигарет в России приходилось на белорусскую продукцию. Россияне задерживали грузы на миллионы долларов.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Шоу Лукашенко провалилось
Шоу Лукашенко провалилось Наталья Радина
Сигнал для всего региона
Сигнал для всего региона Петр Олещук
Рыгорыанский календарь
Рыгорыанский календарь Ирина Халип
Мяч на стороне Трампа
Мяч на стороне Трампа Александр Морозов