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«Белорусы проголосовали ногами против фарса Лукашенко»

  • 28.01.2025, 11:22
  • 1,074
«Белорусы проголосовали ногами против фарса Лукашенко»
Наталья Радина

«Выборы» не состоялись.

Главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина в эфире Radio NV прокомментировала провальную явку на так называемых «выборах» в Беларуси:

— По всей Беларуси 26 января фиксировали абсолютно пустые участки. Это очень важный факт, потому что это говорит о том, что абсолютное большинство белорусов по-прежнему выступают против режима Лукашенко. И я восхищаюсь мужеством белорусов, потому что представьте себе, вот в таких условиях, в тоталитарном государстве абсолютное большинство игнорирует выборы. Можете вы себе такое представить в Советском Союзе, чтобы более 50% граждан не пошли на так называемые выборы?

Ситуация в Беларуси сейчас гораздо сложнее, чем в послесталинский советский период. Репрессии гораздо жестче. И в этой ситуации — это настоящий героизм и подвиг вот таким образом проголосовать ногами и не участвовать в фарсе, которую организовал диктатор.

Явки на этих выборах не было, они не состоялись. Даже те цифры предварительного голосования, которые они называли, сфальсифицированы. Потому что даже явка досрочного голосования в Беларуси всегда превышалась властями чуть ли не в десятки раз. То есть я допускаю, что примерно 15% населения могли загнать на эти выборы. Загнать работников государственных предприятий, сотрудников бюджетной сферы, заключенных в колонии и тюрем, часть сотрудников силовых структур. Но нам также поступала информация, что на местах часто руководители предприятий саботировали эти решения. И на самом деле даже явка досрочного голосования не соответствует действительности. В реальности я убеждена, что на выборах не было 50% населения, и они не состоялись.

В Беларуси нет никаких выборов уже 30 лет. Потому, что с 1994 года в стране не прошло ни одной свободной и демократической избирательной кампании. Результаты всех президентских, парламентских и местных выборов фальсифицировались, и Европа не признавала итоги этих выборов. Поэтому для нас не является неожиданностью то, что Европейский Союз твердо заявил о том, что не признает эти выборы. Уникальная ситуация в этот раз, что еще накануне голосования 26 января Европейский парламент уже выпустил резолюцию, в которой заявил, что эти выборы не являются свободными и демократическими и не будут признаваться западным сообществом. Потому что совершенно уже было очевидно, что в этот раз даже лишенные привычных декораций, которые были во время предыдущих избирательных кампаний, эти выборы — абсолютный фарс и, конечно, признавать их невозможно.

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