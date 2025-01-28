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Politico: Украина надеется, что Путин разозлит Трампа

  • 28.01.2025, 11:24
Politico: Украина надеется, что Путин разозлит Трампа

Президент США планирует избегать одного важного условия.

Когда речь заходит о возможном мирном соглашении, призванном положить конец войне в Украине, президент США Дональд Трамп и украинские чиновники придерживаются разных предположений. Как пишет Politico, в настоящее время Украина не верит в то, что Трампу удастся заключить выгодную сделку.

«Вместо этого украинские чиновники возлагают надежды на то, что президент США будет все больше раздражаться из-за непокорного российского президента, и Трамп начнет оказывать им более прямую поддержку. Они считают, что российский лидер Владимир Путин не согласится ни на что, кроме как на полную капитуляцию Украины - условие, которого Трамп планирует избегать», - пишет издание.

Однако сам Трамп, похоже, считает, что может просто уговорить и запугать Путина, чтобы добиться справедливого урегулирования, угрожая России усилением экономических санкций.

«От того, какое предположение окажется верным, будет зависеть судьба Украины. Оно также многое скажет о том, действительно ли Трамп - великий специалист по заключению сделок, за которого он себя выдает. Однако есть и вероятность того, что обе стороны окажутся неправы», - отмечает издание.

Как отметил один из американских чиновников, Трамп должен сам прийти к выводу, что Путин не хочет идти ни на какие уступки - не Украине, а ему.

«На протяжении всего времени Украина должна быть конструктивной стороной. Трамп и его помощники должны сами испытать россиян на себе, тогда они все поймут», – сказал он.

Предположение Трампа о Путине сомнительно

Хотя стратегия Украины строится на довольно шатком предположении, что Трамп наконец-то потеряет терпение в отношении Путина, однако и предположение, принятое командой Трампа, - что российский лидер настроен на переговоры по экономическим причинам - также кажется сомнительным, отмечает издание.

Аналитики Андреа Кендалл-Тейлор и Майкл Кофман считают, что у Путина теперь мало стимулов для прекращения войны, потому что он достиг точки невозврата. Не наблюдается и внутреннего давления, требующего прекращения войны - скорее, наоборот.

«Война стала механизмом передачи богатства, направляющим деньги в бедные регионы России, и многие представители экономической элиты перешли в оборонный сектор, чтобы воспользоваться выгодными возможностями. К настоящему времени элиты приспособились к нынешней конфигурации системы, позволяющей им не просто выживать, но и получать прибыль», - говорят аналитики.

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