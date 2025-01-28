закрыть
28 января 2025, вторник, 12:53
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Бербок обсудила войну в Украине в первом звонке Рубио

9
  • 28.01.2025, 11:42
  • 1,572
Бербок обсудила войну в Украине в первом звонке Рубио
Анналена Бербок

Европа хочет взять на себя больше ответственности.

«Европа хочет взять на себя больше ответственности за собственную безопасность», - сказала глава МИД ФРГ госсекретарю США. Стороны обсудили важность сильного блока НАТО, войну в Украине, Сирию и отношения с КНР, сообщает «Немецкая волна».

У главы МИД Германии Анналены Бербок (Annalena Baerbock) состоялся телефонный разговор с Марко Рубио - впервые после занятия им поста госсекретаря США. О беседе во вторник, 28 января, сообщило агентство dpa со ссылкой на внешнеполитическое ведомство ФРГ.

«Мы хотим тесно сотрудничать с новым правительством США», - заявила глава германской дипломатии. «Европа хочет взять на себя больше ответственности за собственную безопасность», - добавила она.

Беседа продолжалась около получаса. Звонок был сделан из Брюсселя, где проходила встреча глав МИД стран ЕС.

НАТО, война в Украине, ситуация в секторе Газа

Бербок и Рубио обсудили важность сильного блока НАТО, войну РФ в Украине, ситуацию в Сирии, секторе Газа и на Ближнем Востоке, а также взаимоотношения с Китаем.

Как указали в Госдепе США, Рубио «подтвердил прочность и важность американо-германских отношений для трансатлантического мира и процветания». Стороны коснулись сотрудничества в области обороны и вопроса стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе, добавили в Госдепартаменте.

Первая личная встреча между главами внешнеполитических ведомств ФРГ и США, вероятно, состоится на Мюнхенской конференции по безопасности в середине февраля, уточнило dpa.

До занятия поста госсекретаря США Рубио выражал уверенность, что и Россия, и Украина должны пойти на компромиссы, чтобы закончить войну. Киеву не отвоевать у РФ всех потерянных территорий, подчеркивал Марко Рубио.

Написать комментарий 9

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Шоу Лукашенко провалилось
Шоу Лукашенко провалилось Наталья Радина
Сигнал для всего региона
Сигнал для всего региона Петр Олещук
Рыгорыанский календарь
Рыгорыанский календарь Ирина Халип
Мяч на стороне Трампа
Мяч на стороне Трампа Александр Морозов