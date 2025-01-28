Бербок обсудила войну в Украине в первом звонке Рубио 9 28.01.2025, 11:42

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Анналена Бербок

Европа хочет взять на себя больше ответственности.

«Европа хочет взять на себя больше ответственности за собственную безопасность», - сказала глава МИД ФРГ госсекретарю США. Стороны обсудили важность сильного блока НАТО, войну в Украине, Сирию и отношения с КНР, сообщает «Немецкая волна».

У главы МИД Германии Анналены Бербок (Annalena Baerbock) состоялся телефонный разговор с Марко Рубио - впервые после занятия им поста госсекретаря США. О беседе во вторник, 28 января, сообщило агентство dpa со ссылкой на внешнеполитическое ведомство ФРГ.

«Мы хотим тесно сотрудничать с новым правительством США», - заявила глава германской дипломатии. «Европа хочет взять на себя больше ответственности за собственную безопасность», - добавила она.

Беседа продолжалась около получаса. Звонок был сделан из Брюсселя, где проходила встреча глав МИД стран ЕС.

НАТО, война в Украине, ситуация в секторе Газа

Бербок и Рубио обсудили важность сильного блока НАТО, войну РФ в Украине, ситуацию в Сирии, секторе Газа и на Ближнем Востоке, а также взаимоотношения с Китаем.

Как указали в Госдепе США, Рубио «подтвердил прочность и важность американо-германских отношений для трансатлантического мира и процветания». Стороны коснулись сотрудничества в области обороны и вопроса стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе, добавили в Госдепартаменте.

Первая личная встреча между главами внешнеполитических ведомств ФРГ и США, вероятно, состоится на Мюнхенской конференции по безопасности в середине февраля, уточнило dpa.

До занятия поста госсекретаря США Рубио выражал уверенность, что и Россия, и Украина должны пойти на компромиссы, чтобы закончить войну. Киеву не отвоевать у РФ всех потерянных территорий, подчеркивал Марко Рубио.

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