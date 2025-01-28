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«В день «выборов» я уехал из страны»

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  • 28.01.2025, 11:49
  • 3,832
«В день «выборов» я уехал из страны»

Белорусы рассказали, как бойкотировали «избирательный фарс».

В воскресенье, 26 января, в Беларуси прошли так называемые «выборы». По всей стране была провальная явка. Читатели «Медиазоны» рассказали, как бойкотировали «избирательный фарс»:

«Я не ходила голосовать, не вижу в этом смысла. Мой голос был бы засчитан явно не в те ворота, а создавать визуальную явку не хотелось. Я отлично понимала, почему «выборы» проходят сейчас, почему все организовано таким образом».

«Я уехал из страны на эти выходные. Перестраховался. И не я один такой. Обычная мера предосторожности для тех, кого раньше задерживали за что-то подобное».

«День как день, ни праздника, ни траура. Я никуда не ходила — день рождения подруги праздновали».

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