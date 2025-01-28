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«Я Маргарита, тут где-то кот Бегемот должен бегать»

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  • 28.01.2025, 12:09
  • 2,168
«Я Маргарита, тут где-то кот Бегемот должен бегать»

Туристка впечатлилась «самой атмосферной» квартирой в центре Гродно.

Туристка опубликовала в TikTok обзор на квартиру на сутки на Советской. Она посчитала ее «самой атмосферной в Гродно», пишет Hrodna.life.

Квартира расположена в 130-летнем доме на Советской, 7 — в арке возле кафе «Раскоша».

«Это как из фильма „Мастер и Маргарита“, я себя так чувствую. Я Маргарита, тут где-то кот Бегемот должен бегать», — поделилась она своими ощущениями с подписчиками.

Квартира действительно интересная. Часть стен и арки отделаны старым гродненским кирпичом. В комнатах темная деревянная мебель, канделябры, картины, в стене — деревянный шкаф, украшенный резьбой. Камин, правда, декоративный, а на нем — старинные часы. Кухня стилизована под старинный буфет, широкая кровать — с ажурным изголовьем. Санузел в квартире «ничего интересного» — современный, с душевой кабинкой. Из атмосферы также выбивается телевизор на стене.

Девушку поразило, что подъезд тоже закрывается, а на площадке стоит столик с креслами. Перила лестницы украшены фигурными балясинами с позолотой.

Комментаторы восхитились квартирой вместе с автором видео. «Почти музей», — написал один из них. Также там отметили, что всю мебель семья — владельцы квартиры сделали своими руками. Были и те, кто признал, что интерьер «на любителя».

В квартире две комнаты и четыре спальных места. Цена за сутки была указана 70 рублей, но для двоих взрослых и одного ребенка вышло 90, поделилась девушка.

«Летом в Бресте однокомнатную хибару за 250 снимали!!» — удивились в комментариях. На это ответили, что летом и в Гродно такие же цены.

«Там рядом есть более атмосферные квартиры», — отметил один из комментаторов.

«А нам на уши вешают что мы капец продвинутое поколение, а вот дома, построенные 30 лет назад, уже печально выглядят!((((» — написал другой.

@tuaeva_photo

эта квартира находится на улице Советская 7 в историческом здании построенном 130 лет назад для любителей старины 👌🏼

♬ оригинальный звук - tuaeva_photo

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