В Стокгольме неизвестный на авто пытался прорваться в посольство РФ

В Стокгольме неизвестный на авто пытался прорваться в посольство РФ2
- 28.01.2025, 12:18
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Мужчина был арестован.
В Стокгольме, Швеция, правоохранители задержали неизвестного мужчину. Он пытался на авто ворваться в посольство Российской Федерации.
Об этом сообщает SVT.
Как пишет издание, мужчина был арестован, его подозревают в попытке проникновения на территорию посольства при отягчающих обстоятельствах после того, как он въехал в ворота посольства.
«Он все еще находился в машине и может быть арестован», - рассказал представитель местной полиции Даниэль Викдаль.
Полиция получила сообщение об инциденте в 06.54 (по местному времени - ред.) во вторник. По данным полиции, задержанному около 45 лет. Ему не удалось попасть внутрь посольства.