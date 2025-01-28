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В Стокгольме неизвестный на авто пытался прорваться в посольство РФ

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  • 28.01.2025, 12:18
  • 1,224
В Стокгольме неизвестный на авто пытался прорваться в посольство РФ
иллюстративное фото Anders Wiklund/TT

Мужчина был арестован.

В Стокгольме, Швеция, правоохранители задержали неизвестного мужчину. Он пытался на авто ворваться в посольство Российской Федерации.

Об этом сообщает SVT.

Как пишет издание, мужчина был арестован, его подозревают в попытке проникновения на территорию посольства при отягчающих обстоятельствах после того, как он въехал в ворота посольства.

«Он все еще находился в машине и может быть арестован», - рассказал представитель местной полиции Даниэль Викдаль.

Полиция получила сообщение об инциденте в 06.54 (по местному времени - ред.) во вторник. По данным полиции, задержанному около 45 лет. Ему не удалось попасть внутрь посольства.

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