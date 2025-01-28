Гомельчанин под снотворными услышал голос в голове и сделал как тот сказал 4 28.01.2025, 12:23

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Дело обернулось судом и большим сроком.

Гомельчанин принимал лекарства без назначения врача и устроил потасовку с таксистом. Все закончилось для него уголовным делом и судом. Подробности «Белке» рассказали в прокуратуре Гомеля.

Инцидент произошел в августе прошлого года. Несколько дней 38-летний гомельчанин принимал сразу два вида снотворного, которые «прописал» себе сам. Кроме того, он злоупотреблял алкоголем.

В итоге мужчина стал слышать голоса в голове. Однажды голос приказал ему вызвать такси и срочно отправляться в Узу к тестю с тещей. Но до них он так и не доехал.

В районе торгового дома «Речицкий» пассажир попросил водителя остановиться, так как снова услышал голос. Следуя его указаниям, мужчина вышел из салона, открыл багажник, достал оттуда баллонный ключ и принялся бить им водителя.

На помощь таксисту подоспели прохожие, которые оттащили нападавшего и передали экипажу Департамента охраны МВД.

— У водителя диагностировали переломы костей лица и руки. Он наполовину утратил слух. Это было квалифицировано как нанесение тяжких телесных повреждений. Суд приговорил обвиняемого к 6,5 года лишения свободы в колонии усиленного режима. Также он должен выплатить водителю 26 тысяч рублей и пройти лечение от алкоголизма, — сообщила помощница прокурора Гомеля Вероника Тарасова.

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