СМИ: Войска КНДР ушли с линии фронта в Курской области 1 28.01.2025, 12:31

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Из-за масштабных потерь.

Военнослужащие КНДР отошли от линии соприкосновения в Курской области из-за больших потерь, рассказал Sky News украинские военные. По словам командира с позывным Пульс, отвод северокорейских войск начался еще около двух недель назад. Он предположил, что их вывели с поля боя для анализа ошибок и коррекции тактики ведения боевых действий, а также лечения и ожидания подкрепления. «Я думаю, что они скоро вернутся», — сказал украинский командир.

Согласно данным западных разведок, которые приводила «Русская служба Би-би-си», к середине января северокорейские военные в Курской области потеряли убитыми и ранеными около 4 тыс. человек. Это примерно треть от общего числа солдат КНДР, которые принимают участие в войне против Украины. В ВСУ объясняли такие потери целым набором причин. Так, северокорейские солдаты вели наступление пешком, «как во время Второй мировой войны», и были легкими мишенями для украинских беспилотников и артиллерии. Находясь под огнем, они, как правило, продолжали наступление. При этом чтобы избежать плена, северокорейские солдаты подрывали себя гранатами. Также у солдат КНДР из-за языкового барьера была плохая координация с российскими войсками, говорит один из украинских военных. По его словам, радиоперехваты показали, что в одном случае северокорейцы случайно атаковали российские позиции.

Несмотря на большие потери, Пхеньян может в ближайшие два месяца направить в Россию новую группу военнослужащих, говорили ранее New York Times высокопоставленные чиновники Пентагона. В свою очередь собеседники Bloomberg, знакомые с оценками некоторых стран G20, сообщили, что Северная Корея готова предоставить до 100 тыс. солдат для поддержки Москвы. Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов подтверждал вероятное прибытие подкрепления из КНДР, но отмечал, что в Киеве не ждут появления большого количества новых боевых частей северокорейцев.

Впервые о прибытии солдат КНДР в Курскую область в октябре прошлого года сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Эти сведения были подтверждены разведками Южной Кореи и США. По информации Киева, общее количество северокорейских военнослужащих в России может достигать 12 тыс. человек. Южнокорейская разведка сообщает, что Москва выплачивает Пхеньяну $2 тыс. за каждого солдата, что эквивалентно 83 годовым зарплатам гражданина КНДР.

Углубление сотрудничества между Москвой и Пхеньяном началось после визита президента РФ Владимира Путина в Северную Корею летом 2024 года. В ходе встречи лидеры подписали соглашение о стратегическом партнерстве, предусматривающее взаимную военную помощь в случае нападения.

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