Врачи назвали лучший перекус для снижения уровня сахара в крови 28.01.2025, 12:40

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Этот продукт есть почти в каждом доме.

Некоторые продукты могут оказывать сильное воздействие на уровень сахара в крови. Частые и резкие колебания сахара могут затруднять работу организма по выработке инсулина. Чтобы избежать таких скачков, диетолог рекомендует правильный перекус.

Канадский диетолог Джен Коузи советует есть орехи во время перекусов межу приемами пищи. Этот доступный всем продукт можно купить в любом магазине и его легко можно брать с собой на работу или даже на прогулку. Орехи быстро утоляют голод и содержат ценные для организма микроэлементы и витамины.

«Орехи — это идеальный перекус для контроля уровня сахара в крови», — утверждает специалист.

Разные виды орехов имеют свои особые полезные свойства. Они содержат полезные жиры, растительные белки и клетчатку. Исследования показывают, что эта комбинация помогает быстро стабилизировать уровень сахара в крови.

Орехи также богаты витаминами и важными микроэлементами, такими как магний и цинк. Дополнительные исследования показали, что регулярное потребление орехов может снизить риск развития хронических заболеваний у людей с диабетом.

Эксперт советует, если есть возможность, готовить вкусные блюда из орехов, добавляя специи и другие ингредиенты, которые можно брать с собой в дорогу. Если времени на приготовление нет, орехи также помогут быстро снизить уровень сахара в крови.

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