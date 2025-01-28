Вялотекущая шизофрения
- Андрей Калитин
- 28.01.2025, 12:53
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Происходящее в России укладывается в рамки диагноза.
Костромской областной психиатрической больнице присвоили имя основателя советской «карательной психиатрии» и автора термина «вялотекущая шизофрения» Андрея Снежневского.
Снежевский начал свою карьеру психиатра как раз с Костромской больницы, где работал главврачом с 1932 по 1938 годы. Затем он переехал в Москву, где основал собственную школу психиатрии и позже возглавил Институт психиатрии АМН СССР.
Снежневский придумал концепцию «вялотекущей шизофрении», которая никогда не была признана мировым медицинским сообществом (!), но широко использовалась в советской «карательной психиатрии» для наказания диссидентов и инакомыслящих.
Этот диагноз был одним из самых главных инструментов репрессий.
Возвращение в историю имени Снежневского, на мой взгляд, выглядит весьма логичным и понятным шагом.
Все, что происходит в России в течение последних трех лет (это как минимум) укладывается в рамки придуманного им диагноза.
Да, вялотекущая.
И несомненно - шизофрения.
Андрей Калитин, «Телеграм»