Дизайнера, участвовавшую в реконструкции на «Линии Сталина», судят за нарушение на «выборах»
- 28.01.2025, 13:00
Что конкретно стало причиной для составления протокола, неизвестно.
Дизайнера из Минска Наталью Захарову-Прангишвили будут судить по административной статье о нарушении на «выборах», сообщает телеграм-канал «Витебск, я гуляю!».
Как стало известно правозащитникам, на 28 января женщину вызвали в суд Ленинского района Минска по административной статье 10.9 КоАП (Нарушение законодательства о выборах, референдуме, реализации права законодательной инициативы граждан). Что конкретно стало причиной для составления протокола, неизвестно.
Наталья Захарова-Прангишвили создает и дорабатывает экспонаты для музеев, помогает создавать экспозиции для выставок. Она держит мастерскую и консультирует по женской форме Первой и Второй мировых войн, униформе, костюмам для театра, кино и цирка. Женщина участвовала в реконструкции на «Линии Сталина».