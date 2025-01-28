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Шольц: НАТО и ЕС должны увеличить расходы на оборону

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  • 28.01.2025, 13:08
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Шольц: НАТО и ЕС должны увеличить расходы на оборону
Олаф Шольц

Это связано с угрозой со стороны теневого флота РФ.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что НАТО и Европейский Союз должны увеличить оборонные расходы. Это связано с угрозой со стороны теневого флота РФ.

Об этом сообщает Tagesschau.

По словам Шольца, европейские страны НАТО и ЕС должны продолжать увеличивать свои расходы на оборону.

«Операция НАТО «Балтийский часовой» улучшит защиту Балтийского моря и критически важной инфраструктуры на морском дне», - сказал Шольц.

Канцлер напомнил, что НАТО является гарантом общей безопасности и многие члены Альянса за последние годы значительно увеличили свои оборонные расходы. Шольц также отметил необходимость продолжать поддерживать Украину в ее оборонной кампании против России.

«И мы согласны с тем, что нам нужно укреплять европейскую часть НАТО и в дальнейшем увеличивать расходы на оборону», - добавил он.

Недавно президент США Дональд Трамп заявил, что страны НАТО должны повысить оборонные расходы до 5% от ВВП. Это было бы справедливым подходом, чтобы уменьшить финансовую нагрузку на США.

На днях также стало известно, что Литва и Эстония после «хорошего и конструктивного давления» со стороны США пообещали достичь 5% расходов на оборону.

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