Мир в шоке 9 Иван Яковина, NV

28.01.2025, 13:42

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Иван Яковина

Случилась настоящая революция.

В мире случилась настоящая экономическая революция. Китайская фирма DeерSееk представила модель ИИ, которая работает лучше американских аналогов, но по деньгам стоит три копейки — $6 млн, тогда как последняя модель Чат GPT стоит десятки миллиардов. У них это получилось сделать благодаря США, которые запретили экспорт лучших микрочипов в Китай. Из-за этого китайцы пошли не по пути простого увеличения вычислительной мощности (как делают остальные создатели ИИ), а сели улучшать алгоритмы — написали более эффективную программу, которая отлично работает и на старых слабых микрочипах.

При этом китайцы выложили свой ИИ в открытый бесплатный доступ — качай да делай, что хочешь.

Это серьезная проблема для лидеров индустрии, в первую очередь, для Open AI. Благодаря никому не известным китайцам все их претензии на огромные бюджеты и мировое лидерство испарились, как утренний туман.

Мир от таких новостей в немного шокированном состоянии. Уже говорят про новый Sputnik Moment в США. Пока непонятно, к чему именно эта революция приведет, но изменения ожидаются существенные.

Я сам думаю, что это все плохо, так как AI — дико опасная технология, которая обязательно уничтожит человечество, причем довольно скоро.

Более того, я не удивлюсь, если «абсолютно непостижимые алгоритмы», буквально позволившие «создать ИИ-звездолет на базе Жигулей», изобрели и написали не гениальные китайцы (кстати, никто не знает, кто они такие — сейчас даже их имен нигде нет), а уже функционирующий супер-ИИ.

И сейчас этот ИИ занят тем, что во избежание своего уничтожения максимально активно раскидывает по миру части собственного кода, как Воландеморт — крестражи. Как я написал выше, программа и абсолютно бесплатная. Мировая общественность халяву обожает, поэтому копирует DeерSееk как не в себя. Сейчас это самое скачиваемое приложение в мире.

Иван Яковина, «Фейсбук»

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