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В чем разница между двумя сторонами алюминиевой фольги: это знают не все

  • 28.01.2025, 14:19
  • 2,282
В чем разница между двумя сторонами алюминиевой фольги: это знают не все

Каждая из сторон имеет свои преимущества в определенных процессах.

У металлической фольги, которая используется во время приготовления пищи, есть матовая и глянцевая стороны. Для того, чтобы правильно использовать такой предмет на кухне, стоит знать, в чем разница между двумя сторонами алюминиевой фольги и какая сторона фольги держит тепло, пишет «Главред».

На YouTube-канале Λsk Λbout Guide рассказали, какая сторона фольги должна быть внутри во время запекания блюда или использования фольги при размораживании чего-то.

«Если вы выпекаете что-то или размораживаете, то матовая сторона будет поглощать больше излучения тепла и отражать меньше инфракрасного тепла, тогда как блестящая сторона будет отражать больше обоих. Поэтому имеет смысл выпекать и размораживать матовой стороной вверх», - отмечается в видео.

В то же время на YouTube-канале Clever Hacks объяснили, что каждая сторона фольги имеет свое назначение, и в зависимости от того, какой результат вы хотите получить, нужно заворачивать пищу глянцевой или матовой стороной внутрь.

«Есть два способа использования фольги - блестящей стороной вверх или вниз. Одна сторона помогает сохранить температуру пищи, а вторая помогает ее снизить. При заворачивании продукта в фольгу матовой стороной наружу, а глянцевой - внутрь, тепло может легко попадать внутрь. Это полезно, например, при приготовлении картофеля - можно завернуть каждую картофелину глянцевой стороной фольги внутрь и запечь. В таком случае картофель будет хорошо приготовлен и не подгорит», - отмечается в видео.

А если вы хотите завернуть в фольгу сэндвич, чтобы взять его на работу, или еду, которую вы планируете положить в холодильник, тогда нужно заворачивать матовой стороной внутрь, а глянцевой - наружу.

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