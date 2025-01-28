закрыть
28 января 2025, вторник, 14:47
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Дмитрий Бондаренко: Белорусы остаются партизанами

  • 28.01.2025, 14:28
Дмитрий Бондаренко: Белорусы остаются партизанами
Дмитрий Бондаренко

«Выборы» запомнятся пустыми участками и диверсией шпица Умки.

В Беларуси завершились так называемые «выборы». Читатели независимых СМИ и иностранные журналисты, приехавшие в страну, рассказали о пустых участках на «избирательном фарсе», организованном 26 января.

Чем запомнятся прошедшие «выборы»? Почему некоторые деятели звали белорусов на «избирательные участки»? Сайт Charter97.org поговорил с координатором гражданской кампании «Европейская Беларусь» Дмитрием Бондаренко.

— Как у опытного политика, у вас не одна электоральная кампания за плечами. Какая из них вам больше напомнила то, что происходило в Беларуси 26 января?

— Белорусы — мудрые люди, и они участвуют в голосовании, когда это имеет смысл. Скажу, что за последние 25 лет явка на всех «выборах», включая местные и «выборы» в «палатку», была лишь в президентские кампании — 2001, 2006, 2010 и 2020 годах. Больше ни на каких «выборах» за последние 25 лет явки не было. Белорусы идут на участки тогда, когда видят альтернативу, какой-то смысл и понимают, что будут протесты, нужно отстаивать выбор определенными действиями. 26 января была обычная кампания в Беларуси, когда власть имитировала «выборы», а белорусы игнорировали усилия власти.

Скажу, что мужества от белорусов потребовалось намного больше, ведь страх Лукашенко, выраженный в репрессиях, конечно, формировал определенный фон в обществе. Кого-то заставили прийти на участки, кого-то запугали, но белорусы остались партизанами и свою волю выразили таким способом. Думаю, что даже с учетом принуждений, явка за все дни голосования составила 30-35 процентов. Это действо даже по лукашенковским законам не состоялось.

— Почему белорусы проголосовали ногами?

— Хочу сказать, что белорусы — европейцы, этим мы отличаемся от россиян. В РФ многие купились на империалистические вбросы Путина о «великой России». В Беларуси, в отличие от России, где большинство действительно поддерживает путинский режим, абсолютное большинство против диктатуры Лукашенко. Белорусы хотят жить так, как живут наши страны-соседи, с которыми мы столетиями были в одних государствах — Великом княжестве Литовском и нашей общей Речи Посполитой. Низкий поклон белорусам, ведь эта кампания была по-настоящему жесткой, противостоять давлению, запугиванию и пропаганде, которая лилась из каждого утюга, можно только осознавая и делая смелые поступки, которые выражались именно в том, чтобы тебя не загнали на эти «выборы». Белорусы здесь показали себя как свободная и европейская нация.

— Чем запомнились эти «выборы»?

— Запомнились, конечно, диверсией шпица Умки. Не хочу употреблять грубое слово, но эта кампания запомнится в истории как «обосс*ные выборы».

— 4 декабря одна из близких к офису Тихановской структур выпустила видео, где Тихановская и Латушко призывают людей прийти на участки и голосовать против всех. Для раскрутки видео, как писали СМИ, была закуплена реклама. Это полное непонимание того, чем живут люди в Беларуси, или это умышленное действие?

— Возможно, люди выполняли приказ, ведь назвать идиотами их нельзя. Было видно, что они без огонька звали на эти «выборы» 26 января. Нужно было этот призыв изобразить. Но кампания закончилась, и эти деятели сейчас что-то молчат. Видимо, у них также есть данные, что белорусы на «выборы» не пришли, а участки, куда они звали, были пустыми.

Вообще, это характерные поступки для Тихановской. Многие уже забыли, что все ее участие в кампании 2020 года заключалось в нескольких месседжах: «Я слабая женщина», «не собирайте подписи, так как будут провокации», «не выходите на улицы, так как будут провокации». Затем последовало знаменитое обращение из ЦИК, хотя непонятно, зачем она туда пошла, а не провела пресс-конференцию, где объявила бы себя президентом. Потом Тихановская переехала в Вильнюс и было обращение: «Не выходите, я переоценила свои силы». Затем был «референдум» 2022 года и игра в «крестики-нолики». В ключевые моменты человек совершает действия, которые выгодны для власти, именно поэтому ее зарегистрировали в 2020 году. Режим надеялся, что белорусы ее как-то послушают. Но белорусы в большинстве случаев поступали ровно наоборот.

Про Латушко вообще нечего говорить. Это человек, который много лет служил режиму. Люксовая жизнь в эмиграции с охраной, машинами и поездками никак не сможет искупить те годы, когда он фальсифицировал «выборы», будучи послом во Франции и Польше, «черные списки» музыкантов в бытность министром культуры, когда работал спикером МИД — заявления о том, что «в Беларуси нет политзаключенных», «нет репрессий», «выборы состоялись». Это преступления, от которых нельзя отмыться. Думаю, в свободной Беларуси Латушко просто не пройдет люстрацию.

На мой взгляд, «кабинет» Тихановской — это орган, который воспользовался протестом в Беларуси и паразитирует на этом.

— Многие белорусы сегодня задают себе вопрос: «Что дальше? Неужели Лукашенко будет еще пять лет!?» Как вы смотрите на эти процессы?

— Считаю, что до 2022 года мы могли изменить ситуацию в любой момент. Неоднократно были очень критические временные промежутки для Лукашенко, белорусы могли сменить власть. Но кто-то выкладывался до конца, а кто-то переносил все на потом. Сейчас мы, конечно, зависим от большой мировой игры и геополитических потрясений, которые ждут весь мир в ближайшее время.

Многие обращают внимание, что мы вступили в новый 12-летний цикл. Кто-то связывает его с годами солнечной активности. Люди фиксируют, что в год начала 12-летнего цикла происходят важные события. В 2013 году был Майдан, направленный против России, был 1989 год, когда СССР вывели войска из Афганистана и состоялся первый съезд народных депутатов, положивший конец Компартии, был 1965-й год, когда случились перемены при Брежневе, 1952 — года смерти Сталина, 1941 — начало войны, 1929 — год «большого перелома», 1917-й и 1905-й — годы революций.

Могу прогнозировать, что в 2025-м произойдут события, которые радикально повлияют на весь мир, а также будут критическими для России. Наша задача в этих условиях — спокойно и решительно сменить власть, начать позитивные трансформации, чтобы Беларусь стала частью ЕС и евроатлантической цивилизации.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Шоу Лукашенко провалилось
Шоу Лукашенко провалилось Наталья Радина
Сигнал для всего региона
Сигнал для всего региона Петр Олещук
Рыгорыанский календарь
Рыгорыанский календарь Ирина Халип
Мяч на стороне Трампа
Мяч на стороне Трампа Александр Морозов