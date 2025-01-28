Дмитрий Бондаренко: Белорусы остаются партизанами 28.01.2025, 14:28

Дмитрий Бондаренко

«Выборы» запомнятся пустыми участками и диверсией шпица Умки.

В Беларуси завершились так называемые «выборы». Читатели независимых СМИ и иностранные журналисты, приехавшие в страну, рассказали о пустых участках на «избирательном фарсе», организованном 26 января.

Чем запомнятся прошедшие «выборы»? Почему некоторые деятели звали белорусов на «избирательные участки»? Сайт Charter97.org поговорил с координатором гражданской кампании «Европейская Беларусь» Дмитрием Бондаренко.

— Как у опытного политика, у вас не одна электоральная кампания за плечами. Какая из них вам больше напомнила то, что происходило в Беларуси 26 января?

— Белорусы — мудрые люди, и они участвуют в голосовании, когда это имеет смысл. Скажу, что за последние 25 лет явка на всех «выборах», включая местные и «выборы» в «палатку», была лишь в президентские кампании — 2001, 2006, 2010 и 2020 годах. Больше ни на каких «выборах» за последние 25 лет явки не было. Белорусы идут на участки тогда, когда видят альтернативу, какой-то смысл и понимают, что будут протесты, нужно отстаивать выбор определенными действиями. 26 января была обычная кампания в Беларуси, когда власть имитировала «выборы», а белорусы игнорировали усилия власти.

Скажу, что мужества от белорусов потребовалось намного больше, ведь страх Лукашенко, выраженный в репрессиях, конечно, формировал определенный фон в обществе. Кого-то заставили прийти на участки, кого-то запугали, но белорусы остались партизанами и свою волю выразили таким способом. Думаю, что даже с учетом принуждений, явка за все дни голосования составила 30-35 процентов. Это действо даже по лукашенковским законам не состоялось.

— Почему белорусы проголосовали ногами?

— Хочу сказать, что белорусы — европейцы, этим мы отличаемся от россиян. В РФ многие купились на империалистические вбросы Путина о «великой России». В Беларуси, в отличие от России, где большинство действительно поддерживает путинский режим, абсолютное большинство против диктатуры Лукашенко. Белорусы хотят жить так, как живут наши страны-соседи, с которыми мы столетиями были в одних государствах — Великом княжестве Литовском и нашей общей Речи Посполитой. Низкий поклон белорусам, ведь эта кампания была по-настоящему жесткой, противостоять давлению, запугиванию и пропаганде, которая лилась из каждого утюга, можно только осознавая и делая смелые поступки, которые выражались именно в том, чтобы тебя не загнали на эти «выборы». Белорусы здесь показали себя как свободная и европейская нация.

— Чем запомнились эти «выборы»?

— Запомнились, конечно, диверсией шпица Умки. Не хочу употреблять грубое слово, но эта кампания запомнится в истории как «обосс*ные выборы».

— 4 декабря одна из близких к офису Тихановской структур выпустила видео, где Тихановская и Латушко призывают людей прийти на участки и голосовать против всех. Для раскрутки видео, как писали СМИ, была закуплена реклама. Это полное непонимание того, чем живут люди в Беларуси, или это умышленное действие?

— Возможно, люди выполняли приказ, ведь назвать идиотами их нельзя. Было видно, что они без огонька звали на эти «выборы» 26 января. Нужно было этот призыв изобразить. Но кампания закончилась, и эти деятели сейчас что-то молчат. Видимо, у них также есть данные, что белорусы на «выборы» не пришли, а участки, куда они звали, были пустыми.

Вообще, это характерные поступки для Тихановской. Многие уже забыли, что все ее участие в кампании 2020 года заключалось в нескольких месседжах: «Я слабая женщина», «не собирайте подписи, так как будут провокации», «не выходите на улицы, так как будут провокации». Затем последовало знаменитое обращение из ЦИК, хотя непонятно, зачем она туда пошла, а не провела пресс-конференцию, где объявила бы себя президентом. Потом Тихановская переехала в Вильнюс и было обращение: «Не выходите, я переоценила свои силы». Затем был «референдум» 2022 года и игра в «крестики-нолики». В ключевые моменты человек совершает действия, которые выгодны для власти, именно поэтому ее зарегистрировали в 2020 году. Режим надеялся, что белорусы ее как-то послушают. Но белорусы в большинстве случаев поступали ровно наоборот.

Про Латушко вообще нечего говорить. Это человек, который много лет служил режиму. Люксовая жизнь в эмиграции с охраной, машинами и поездками никак не сможет искупить те годы, когда он фальсифицировал «выборы», будучи послом во Франции и Польше, «черные списки» музыкантов в бытность министром культуры, когда работал спикером МИД — заявления о том, что «в Беларуси нет политзаключенных», «нет репрессий», «выборы состоялись». Это преступления, от которых нельзя отмыться. Думаю, в свободной Беларуси Латушко просто не пройдет люстрацию.

На мой взгляд, «кабинет» Тихановской — это орган, который воспользовался протестом в Беларуси и паразитирует на этом.

— Многие белорусы сегодня задают себе вопрос: «Что дальше? Неужели Лукашенко будет еще пять лет!?» Как вы смотрите на эти процессы?

— Считаю, что до 2022 года мы могли изменить ситуацию в любой момент. Неоднократно были очень критические временные промежутки для Лукашенко, белорусы могли сменить власть. Но кто-то выкладывался до конца, а кто-то переносил все на потом. Сейчас мы, конечно, зависим от большой мировой игры и геополитических потрясений, которые ждут весь мир в ближайшее время.

Многие обращают внимание, что мы вступили в новый 12-летний цикл. Кто-то связывает его с годами солнечной активности. Люди фиксируют, что в год начала 12-летнего цикла происходят важные события. В 2013 году был Майдан, направленный против России, был 1989 год, когда СССР вывели войска из Афганистана и состоялся первый съезд народных депутатов, положивший конец Компартии, был 1965-й год, когда случились перемены при Брежневе, 1952 — года смерти Сталина, 1941 — начало войны, 1929 — год «большого перелома», 1917-й и 1905-й — годы революций.

Могу прогнозировать, что в 2025-м произойдут события, которые радикально повлияют на весь мир, а также будут критическими для России. Наша задача в этих условиях — спокойно и решительно сменить власть, начать позитивные трансформации, чтобы Беларусь стала частью ЕС и евроатлантической цивилизации.

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