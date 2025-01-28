Украинские танкисты на германском Leopard 2A4 уничтожили вражескую колонну из пяти бронемашин 28.01.2025, 14:33

Видеофакт.

Украинский экипаж германского танка Leopard 2A4 уничтожил российскую колонну бронетехники вблизи Курахово в Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешных боевых действий украинских воинов опубликована в соцсетях. На записи видно, что в колонне двигалось не менее пяти вражеских бронемашин.

«Украинский экипаж немецкого танка Leopard 2A4, как в тире, разваливает колонну российской бронетехники на Кураховском направлении фронта. Работа воинов 33-й отдельной механизированной бригады», - отмечает в комментарии автор публикации.

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