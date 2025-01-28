закрыть
28 января 2025, вторник, 14:47
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Украинские танкисты на германском Leopard 2A4 уничтожили вражескую колонну из пяти бронемашин

  • 28.01.2025, 14:33
Украинские танкисты на германском Leopard 2A4 уничтожили вражескую колонну из пяти бронемашин

Видеофакт.

Украинский экипаж германского танка Leopard 2A4 уничтожил российскую колонну бронетехники вблизи Курахово в Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешных боевых действий украинских воинов опубликована в соцсетях. На записи видно, что в колонне двигалось не менее пяти вражеских бронемашин.

«Украинский экипаж немецкого танка Leopard 2A4, как в тире, разваливает колонну российской бронетехники на Кураховском направлении фронта. Работа воинов 33-й отдельной механизированной бригады», - отмечает в комментарии автор публикации.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Шоу Лукашенко провалилось
Шоу Лукашенко провалилось Наталья Радина
Сигнал для всего региона
Сигнал для всего региона Петр Олещук
Рыгорыанский календарь
Рыгорыанский календарь Ирина Халип
Мяч на стороне Трампа
Мяч на стороне Трампа Александр Морозов