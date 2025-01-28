Foreign Affairs: Путин прошел точку невозврата 5 28.01.2025, 15:00

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Запад должен действовать решительно уже сейчас.

Путин превратил Россию в государство-изгой, которое больше не ограничено теми нормами, в рамках которых она действовала после холодной войны, пишут ведущий научный сотрудник и директор Программы трансатлантической безопасности в Центре новой американской безопасности, Андреа Кендалл-Тейлор и старший научный сотрудник «Фонда Карнеги за международный мир» Майкл Кофман для журнала Foreign Affairs (перевод — сайт Charter97.org):

— Российское вторжение в Украину продолжается. C каждым днем становится все более очевидно, что решимость Путина продолжать войну и расширять конфронтацию с Западом значительно усилилась.

Россия продолжает наращивать оборонные расходы и укреплять связи с такими странами-изгоями, как Китай, Северная Корея и Иран, несмотря на то, что в США сменилась администрация и Дональд Трамп стал президентом. Кремль не ограничивается лишь Украиной — стратегия Путина направлена на соперничество с Западом, особенно с Европой и США, а также на изменение глобального баланса сил в интересах России.

Авторы обращают внимание на изменения в экономике России:

— Несмотря на первые неудачи, российская армия стала больше применять беспилотники, высокоточное оружие и средства радиоэлектронной борьбы. Проблемы остаются из-за устаревших советских вооружений.

Россия значительно увеличила оборонные расходы, несмотря на экономические трудности. Экономика переведена на военные рельсы, что дает мощный стимул для продолжения конфликта. Российские элиты получает прибыль от оборонной отрасли. Вряд ли Путин остановит эти процессы после завершения войны. Подобно Иосифу Сталину, который продолжал наращивать военную мощь после Второй мировой войны, Путин, вероятно, сохранит эту систему даже после завершения войны в Украине.

По мнению экспертов, это угрожает не только Украине и Европе:

— Путин готов нарушать нормы международного права и агрессивно вмешиваться в дела соседей. Это представляет собой угрозу для глобальной безопасности, если для него не наступят действительно серьезные последствия. Его действия служат примером для других государств-изгоев, таких как Северная Корея и Иран.

Кремль активно сотрудничает с этими странами, чтобы ослабить влияние Запада и удовлетворить собственные амбиции. Москва стремится не только повлиять на систему безопасности Европы, но и бросить вызов мировому порядку, в то время как США и их союзники занимают оборонительную позицию.

Война в Украине подчеркивает, насколько важно немедленно реагировать на угрозу России. США и Европа должны пресечь действия Кремля прямо сейчас, чтобы избежать гораздо более серьезных последствий в будущем. Если не остановить Россию, это приведет к эскалации, которая может дестабилизировать Европу и НАТО.

Российская угроза не исчезнет в ближайшем будущем, убеждены авторы:

— Россия останется угрозой даже после окончания войны в Украине. Восстановление ее армии потребует времени, но наращивание военной промышленности и укрепление связей с авторитарными режимами указывают на то, что ее военный потенциал будет расти, и противостояние с Западом продолжится.

Реакция Запада должна быть комплексной: поддержка Украины и укреплении ее позиций перед возможными мирными переговорами, увеличение инвестиций в европейскую оборону и противодействие попыткам России дестабилизировать мировой порядок. Только решив проблему агрессии России сейчас, США и Европа смогут предотвратить более масштабный кризис в будущем.

Андреа Кендалл-Тейлор и Майкл Кофман считают, что Россия представляет собой глобальную угрозу:

— Действия Путина внесли необратимые изменения в путь развития России. Этот факт нельзя игнорировать. Запад должен действовать решительно, чтобы уменьшить будущие риски и гарантировать, что Россия не сможет разрушить мировой порядок своими агрессивными действиями.

Реакция Запада на российскую агрессию была недостаточной, и теперь Европа вынуждена наращивать собственный оборонительный потенциал и одновременно поддерживать Украину.

Европейские страны обладают промышленным превосходством, однако поставлять оружие в Украину и восстанавливать собственных запасы вооружений довольно обременительно. Польша и страны Балтии увеличивают расходы на оборону, но более крупные страны, такие как Италия и Испания, отстают в этом плане. Большинство членов НАТО все еще не выполняют свои обязательства по выделению 2% ВВП на оборону, что ограничивает способность Европы противостоять России.

Россия развязала гибридную войну против Европы — это часть более широкой стратегии Кремля по дестабилизации Запада и ослаблению его коллективного ответа на будущую агрессию.

Москва оказывает военную и дипломатическую поддержку режимам, угрожающим глобальной безопасности: от поддержки сомнительных правительств в Африке до помощи боевикам на Ближнем Востоке. Это говорит о способности России дестабилизировать целые регионы.

Авторы подчеркивают, что укрепление сотрудничества России с Китаем, Ираном и Северной Кореей представляет серьезную угрозу интересам США:

— Технологическая поддержка Китая, включая разработки в области подводных технологий, может ослабить превосходство США в Индо-Тихоокеанском регионе, а сотрудничество с Ираном увеличивает риски распространения ядерного оружия на Ближнем Востоке. Сотрудничество с Северной Кореей повышает напряженность на Корейском полуострове, что может привести к эскалации в регионе.

Война в Украине доминирует в повестке дня, но стратегическую опасность со стороны России нельзя упускать из внимания. Запад должен предпринять активные шаги, чтобы гарантировать, что Москва не воспользуется потенциальными слабостями для дальнейших агрессивных действий. США и Европа должны увеличить расходы на оборону и укрепить свой военный потенциал, что потребует долгосрочных инвестиций и политической воли. Европа должна стать более самостоятельной в защите своих интересов, хотя в краткосрочной перспективе она продолжит полагаться на помощь США.

Вероятность дальнейшей конфронтации с Россией довольно велика, предостерегают авторы:

— Западу следует учитывать уроки прошлого. Российская агрессия, начиная с Грузии в 2008 году и заканчивая Украиной в 2014 году, демонстрируют, что слабая или несогласованная реакция лишь подталкивает Путина к еще более решительным действиям. Чтобы избежать эскалации, НАТО должно укрепить оборону на восточном фланге и обеспечить выполнение европейскими странами своих обязательств по оборонным расходам. США должны продолжать поддерживать Украину и гарантировать ее способность защищаться.

США и их союзники должны признать, что нынешняя конфронтация с Россией — это не отдельный случай. Действия Москвы как в Украине, так и за ее пределами, являются частью более широкой стратегии — это вызов влиянию Запада.

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