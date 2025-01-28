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СМИ: Задержан директор Речицкого метизного завода

  • 28.01.2025, 13:01
СМИ: Задержан директор Речицкого метизного завода
Виктор Самончик

Силовики вывели его с рабочего места в наручниках.

«Флагштоку» стало известно, что сегодня утром с рабочего места в наручниках силовики вывели Виктора Самончика — директора Речицкого метизного завода.

Официальной информации о задержании нет.

«Флагшток» поговорил с человеком, связанным с заводом. Трудовой коллектив с тревогой воспринял задержание руководителя, который возглавляет завод 13 лет. Причина задержания работникам неизвестна. В коллективе предполагают, что задержание произошло по политическим причинам: руководитель недостаточно активно очищал завод от инакомыслящих.

В последнее время на заводе были задержаны несколько руководителей по «экстремистским» статьям административного кодекса.

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