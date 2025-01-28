«Иногда самый мощный протест — это тишина» 2 28.01.2025, 15:09

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Белорусы не дали режиму ни одного шанса.

Читатель сайта Charter97.org рассказал, почему решил проигнорировать так называемые «выборы» 26 января:

— Можно ли назвать выбором то, где результат давно предрешен? Где голос каждого из нас — лишь декорация для легитимизации власти одного человека? Я не пошел на эти «выборы», и вот почему.

Когда система построена на лжи и преступлениях, игра по ее правилам становится соучастием в этих преступлениях. Мы все прекрасно знаем, что бюллетени будут подтасованы, протоколы — переписаны, а голоса — украдены. Мы видели это в 2020-м году, когда тысячи людей вышли на улицы, чтобы сказать «нет» фальсификациям. Мы видели, как их встретили дубинками, тюрьмами и слезоточивым газом. Мы помним, как наша страна стала полем битвы за правду.

Идти на «выборы» сегодня — значит играть по правилам, которые написаны не для нас. Это значит признать, что у нас якобы есть выбор, когда его нет. Это значит дать системе то, чего она так жаждет: видимость легитимности. Но сейчас видно, что белорусы не захотели быть частью этого спектакля.

Особенно цинично звучали призывы некоторых якобы оппозиционных деятелей, которые уговаривали нас «сделать явку» диктатору. Они говорили, что участие в «выборах» — это способ «проявить гражданскую позицию». Но белорусы оказались умнее. Мы понимаем, что явка в такой системе — это не протест, а подарок режиму. Это не борьба, а капитуляция.

Белорусы не пошли голосовать. Мы не стали играть в эту игру. Мы не дали режиму ни одного лишнего шанса представить свои фальсификации как «волю народа». Мы показали, что наш выбор — это не выбор между плохим и худшим, а отказ участвовать в фарсе. Иногда самый мощный протест — это тишина.

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