Крупнейший банк Нидерландов ушел з России
- 28.01.2025, 15:20
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ING продает свой бизнес в РФ.
ING Groep, крупнейший банк Нидерландов по размеру активов, сообщил о достижении соглашения о продаже своего бизнеса в России компании Global Development JSC. Фактически это означает прекращение всей его деятельности на российском рынке.
Об этом сообщает Reuters.
В соответствии с соглашением, российская фирма, принадлежащая московскому финансовому инвестору, выкупит все акции АО «ИНГ Банк (Евразия)» с намерением обслуживать клиентов в стране под новым брендом.
Финансовые условия продажи не раскрываются.
Ожидается, что сделка окажет отрицательное влияние на результаты ING после уплаты налогов в размере около 0,7 млрд евро.
Ожидается, что продажа активов, при условии получения одобрения регулирующих органов, будет завершена в третьем квартале 2025 года. Между тем группа планирует продолжить сокращение своего офшорного присутствия в отношении российских клиентов.
По состоянию на конец сентября размер риска составил 1 млрд евро.
ING заявил, что после вторжения России в Украину он не вел новых деловых отношений с российскими компаниями, сократил масштабы операций в стране и начал отделять бизнес от своей более крупной сети и системы, сократив общий объем кредитования российских клиентов более чем на 75%.
Ранее Bloomberg сообщало, что европейские банки, оставшиеся в России, утроили прибыль с начала войны. Крупные европейские банки продолжают управлять все более прибыльными подразделениями в стране, несмотря на публичные обещания закрыть их.
Прибыль дочерней компании австрийского Raiffeisen Bank International за этот период выросла более чем в три раза, а у Intesa - примерно в 20 раз.
По данным агентства, совокупное количество сотрудников пяти банков Европейского Союза с крупнейшими операциями в России упало всего на 3% после вторжения.