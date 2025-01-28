Белорус — BBC: В день «выборов» я уезжаю из страны

Белорус — BBC: В день «выборов» я уезжаю из страны2
- 28.01.2025, 15:21
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Как минчане бойкотировали лукашенковский фарс.
Корреспонденты BBC, приехавшие в Беларусь в преддверии 26 января, спросили у минчан, что они думают о «выборах»:
«Тут не о чем думать. Я не буду говорить, сколько процентов… Все и так догадываются», —улыбаются две пенсионерки.
«До 2022 года людей со среднем заработком, наверное, было больше. Теперь они уехали. У меня есть традиция — в день рождения и на «выборы» я уезжаю из страны», — рассказал белорус.