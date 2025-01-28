Самолеты из «дружественной страны» начали летать в Европу в обход Беларуси и России
- 28.01.2025, 15:38
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В компании объяснили такое решение «мерой предосторожности».
Все самолеты Uzbekistan Airways начали летать в Европу в обход Беларуси и России. В компании объяснили такое решение «мерой предосторожности», сообщает «Еврорадио».
Самолеты отправляются в Европу и возвращаются через Азербайджан и Турцию. Нововведение начало действовать с 20 января.
В пресс-службе Uzbekistan Airways отрицают, что новый маршрут полетов связан со происшествием с самолетом Azerbaijan Airlines, попавшим под огонь российской противовоздушной обороны. Кроме «мер предосторожности» там упоминают «оптимизацию маршрутов».