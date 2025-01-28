Серьезный удар по экономике России Петр Олещук

28.01.2025, 15:55

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Петр Олещук

Санкции начали достигать своих целей.

Международные санкции, наложенные на Россию, продолжают оказывать давление на ее энергетический сектор. Последние сообщения о снижении объемов закупки российской нефти Индией и Китаем свидетельствуют о том, что санкции начинают достигать своих целей. Ситуация, сложившаяся на фоне решений администрации Байдена и недавних заявлений новой администрации Дональда Трампа, требует уточнения всех обстоятельств.

Администрация Джо Байдена с 2022 года усиливала санкции против России, направленные на ограничения доходов от продажи нефти. Однако в конце 2024 года были введены дополнительные жесткие меры. США объявили о новых санкциях, которые бьют по российской нефтеперерабатывающей промышленности; под ограничения попали, в частности российские нефтяные гиганты «Газпром нефть» и «Сургутнефтегаз». Также были наложены санкции на беспрецедентное количество нефтеналивных судов, многие из которых являются частью «теневого флота», непрозрачных трейдеров российской нефти, российских поставщиков нефтесервисных услуг и российских чиновников из энергетической сферы. Государственный департамент также принял меры для уменьшения энергетических доходов России, блокируя два активных проекта по производству сжиженного природного газа и большой российский нефтяной проект.

Кроме того, США активно сотрудничали с ключевыми импортерами российской нефти, включая Индию и Китай, чтобы убедить их в необходимости диверсификации источников поставок. США также ввели ограничения на услуги страхования и транспортировки танкерами нефти, если она продается по цене выше установленного потолка. Это нанесло удар по способности России использовать международный рынок морских перевозок.

Результаты подобной политики ощущаются уже сейчас. В конце января 2025 года стало известно, что власти Китая и Индии приостановили закупку нефти у России с поставкой в марте из-за резкого роста затрат на фрахт танкеров, которые не подпали под санкции Соединенных Штатов Америки. Сообщается, что наем танкера типа «Афрамакс» увеличился «на несколько миллионов долларов». Трейдеры отмечают повышение премий на российскую марку нефти ESPO, которая подорожала на 3–5 долларов по сравнению с ICE Brent. При этом, некоторые импортеры в Китае и Индии уже отказались принимать танкеры, попавшие под санкции.

Характерно, что новая администрация Дональда Трампа, вступившая в должность в январе 2025 года, подтвердила намерение продолжить санкционное давление на Россию. Однако Трамп поставил дополнительные условия: снижение стоимости российской нефти до уровня $45 за баррель должно стать основой для начала любых переговоров с Москвой. Такая политика направлена на максимальное ослабление экономической стабильности России.

Трамп также заявил, что усиление санкционного давления должно сопровождаться стратегическим взаимодействием с ключевыми импортерами российской нефти — Индией и Китаем. Именно эта дипломатическая работа могла стать одним из факторов, объясняющих сокращение их закупок. Одновременно с этим Трамп призвал страны ОПЕК, включая Саудовскую Аравию, увеличить добычу нефти, чтобы компенсировать снижение поставок из России и стабилизировать рынок. По его словам, это поможет не только снизить цены на нефть, но и усилить экономическое давление на Москву.

Одной из стратегий России для обхода санкций стало создание так называемого «теневого танкерного флота» — группы судов, которые использовались для транспортировки нефти, не подчиняясь международным ограничениям. Этот флот, состоящий из старых судов, часто зарегистрированных в странах с ослабленным контролем, стал инструментом для продолжения экспорта.

Однако санкционное давление осложнило деятельность этого флота. Суровые меры против судоходных компаний и страховых брокеров, работающих с Россией, привели к сокращению доступности услуг для теневого флота. Сообщается, что многие танкеры оказались заблокированы в портах, а риски аварий из-за плохого технического состояния судов увеличились.

Индия и Китай долгое время оставались крупнейшими покупателями российской нефти, извлекая выгоду из ее значительных скидок. Однако в начале 2025 года ситуация изменилась. Ограничения на страхование и транспортировку затруднили поставки нефти в Азию. Это увеличило сроки доставки и подняло транспортные расходы.

По данным аналитиков, за последние несколько недель Индия сократила импорт российской нефти на 20%, а Китай — на 15%. Эта информация была опубликована в отчете Международного энергетического агентства (МЭА) и подтверждена исследованиями независимых аналитических компаний, таких как Kpler. Этот шаг стал реакцией на ужесточение санкций и обострение логистических проблем, связанных с доставкой нефти из России.

На фоне экономических трудностей России особую роль сыграли успешные операции Украины. Служба безопасности Украины (СБУ) в январе 2025 года провела несколько высокоточных атак на ключевые нефтеперерабатывающие заводы России. Эти удары, осуществленные с использованием современных технологий, серьезно подорвали производственные мощности и логистические цепочки российской нефтяной индустрии.

Сообщается, что удары нанесли значительный ущерб заводам в Центральной России и на Урале, что дополнительно усугубило кризис в отрасли. Согласно заявлению Службы безопасности Украины (СБУ), атаки были проведены с использованием высокоточных средств, а их результаты подтверждены спутниковыми снимками, опубликованными в ряде международных аналитических изданий, таких как Bellingcat. Эти операции стали не только военным, но и стратегическим экономическим успехом Украины, поскольку они усилили воздействие международных санкций.

Сокращение закупок российской нефти Индией и Китаем нанесет серьезный удар по экономике России. На фоне ограничения доступа к западным рынкам эти страны оставались ключевыми покупателями, компенсируя потери. Теперь Россия сталкивается с еще большим сокращением доходов от экспорта.

Уже сейчас аналитики прогнозируют дефицит бюджета в 2025 году, который может превысить 3% ВВП. Также растут проблемы с финансированием военных расходов и социальных обязательств. Россия будет вынуждена искать новые рынки, что становится все более сложной задачей в условиях международной изоляции.

Снижение закупок российской нефти Индией и Китаем стало важным сигналом продолжения новой Администрацией США политики предшественников экономического давления на российский режим. Эта тенденция свидетельствует о нарастающих экономических проблемах России и о растущем влиянии международного давления на ее союзников. Важным элементом этого давления стали успешные операции Украины, которые дополнительно ослабили российскую нефтяную индустрию. В ближайшие месяцы ключевым вопросом останется, сможет ли Россия адаптироваться к новым реалиям или будет вынуждена пойти на уступки в своей внешней политике.

Петр Олещук, доктор политических наук, профессор КНУ имени Тараса Шевченко, специально для сайта Charter97.org

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